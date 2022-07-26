Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане

От штрафа до ареста

Уже совсем скоро в законную силу вступит подписанный Президентом страны Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», который предполагает ужесточение наказания для водителей, в том числе за использование подложных госномеров.

Любителям ездить на автомобилях без государственных регистрационных номеров или тем, кто использует «перевертыши» или поддельные знаки, с этого года придется несладко. Если раньше нарушители могли обойтись лишь штрафами, то в скором времени их начнут лишать водительских прав.

– 9 сентября вступит в юридичес­кую силу Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», подписанный Президентом республики 11 июля этого года, – сказал на брифинге в МВД заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев. – Поправками внесен новый состав административной ответственности за повторное управление транспортным средством без госномеров, где нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП или лишение их сроком на год. Ранее такая норма отсутствовала.

Кроме того, будет усилена и ответственность за управление автомобилем с заведомо подложными государственными номерами. За это правонарушение штраф, как раньше, налагаться не будет. Водителя просто-напросто лишат прав сроком на 12 месяцев или арестуют максимум на пять суток.

– Министерством прорабатывается вопрос о привлечении к ответственности водителей за превышение средней скорости на загородных трассах, – добавил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК. – Также будет обсуждаться правовой статус лиц, управляющих электросамокатами, определяться порядок их движения по дорогам.

Обеспечение безопасности на дорогах – одна из первостепенных задач сотрудников административной полиции. За первую неделю месячника дорожной безопасности выявлено более 46 000 нарушений Правил дорожного движения. За вождение в нетрезвом виде 270 водителей привлечены к ответственности, 153 – за выезд на встречную полосу и более 7 тыс. – за несоблюдение скоростного режима.