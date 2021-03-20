Жесткие карантинные ограничения вводятся в Алматы

Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о введении жестких ограничительных мер в городе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Zakon.kz
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На экстренном онлайн-брифинге он отметил, что обстановка в Алматы осложнилась. За прошедшие сутки зарегистрировано 437 случая заражения COVID-19. Это исключительно высокий показатель.
"Если мы не примем кардинальные меры, то мы не сможем остановить распространение инфекции. Постановление было обсуждено со всеми ведомствами, НПП, управлением предпринимательства города, райакиматами и другими госорганами. Также прошли обсуждения и с ассоциациями. Есть понимание, что если мы не примем решительные меры, то мы не сможем остановить распространение инфекции. Самое серьезное внимание мы уделяем тем объектам, которые являются главными в распространении инфекции, мы уделили внимание даже школам. Уменьшили наполняемость классов с 25 до 15 учащихся", – сказал Жандарбек Бекшин.С 21 до 28 марта будет приостановлена работа рынков, ТРЦ и объектов общепита.
Вводятся ограничения:
– все заведения общепита могут работать только на вынос и доставку;
– салоны красоты, парикмахерские могут только стричь. Косметические процедуры, включая маникюр, под запретом;
– общественный транспорт будет работать в выходные, праздничные дни – с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00, в будни – в штатном режиме;
– ЦОН – в выходные и праздничные дни под запретом, в будни – по записи с 9:00 до 18:00;
– спортивные объекты не будут работать, за исключением аккредитованных НОК для подготовки сборных. Оздоровительные и фитнес центры – под запретом;
– бильярд и боулинг тоже запрещены, за исключением тех, которые работают через приложение Ashyq.
"Мы думаем, что этого времени достаточно. Наша задача, чтобы произошло уменьшение контактов. Эти ограничения позволят нам сдержать и принять меры по разобщению механизма заражения, а также цепочек заражения", – добавил Жандарбек Бекшин.
Постановление вступает в силу с завтрашнего дня до 28 марта.