​Жесткие критерии отбора

Так считает судья Верховного суда Амангельды Сарсенбаев. Он уверен: развитие судебной системы страны во многом зависит от профессионализма кад­рового состава судейского корпуса. В целом же нововведения ориентированы на то, чтобы приблизить потенциальных служителей Фемиды к судебной практике до того, как они станут вершить правосудие.

В частности, теперь кандидат в судьи районного суда должен иметь 5 лет стажа, связанного с судопроизводством, или 10 лет юридического стажа. В областной суд можно прийти, имея за спиной 5 лет судейского стажа. Что же касается Верховного суда, то здесь от кандидата требуется уже десятилетний стаж, из которого 5 лет необходимо проработать в областном суде.

Для того чтобы стать судьей, претендент должен либо сдать экзамен и пройти стажировку, либо окончить двухгодичный курс обучения в специализированной магистратуре. Кандидат проходит компьютерное тестирование и сдает устный экзамен по билетам. При этом все воп­росы будут моделировать конкретные ситуации из судейской практики.

– Еще одно важное новшество – проверка кандидата на детекторе лжи, – отмечает Амангельды Сарсенбаев. – Таким образом мы сможем узнать подлинные мотивы человека, который решил стать служителем Фемиды, выяснить, что значит для него профессия, чего он ждет от новой работы.

После экзамена кандидат в судьи должен пройти годичную оплачиваемую стажировку с отрывом от основного места работы. Раньше подход был иной, и это сказывалось на качестве переобучения судьи. Порой человек просто физически не успевал заниматься одновременно работой, семь­ей и повышением квалификации.

Еще один важный аспект: если ранее через конкурс назначались только судьи районных и областных судов, то теперь это относится и к председателям районных судов, и к судьям Верховного суда. Более того, через год после назначения работа судьи оценивается Судебным жюри, и если оно дает отрицательную оценку его деятельности, то человека отстраняют от должности.

После назначения судьи будут проходить проверку через каждые пять лет. Это требование не касается только имеющих стаж работы 20 и более лет. Все эти меры, считает Амангельды Сарсенбаев, позволят повысить требовательность к человеку, подбираемому на судейскую должность. Нововведения уже прописаны в законодательстве. За тем, как идет их реализация на практике, будут следить специально созданные структуры – Высший судебный совет, комиссия по судебной этике, Судебное жюри.

В итоге, уверен А. Сарсенбаев, вершить правосудие будут только достойные судьи.