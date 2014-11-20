Принять жесткие меры в отношении Максата Усенова потребовал сегодня первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, сообщает Kazpravda.kz. Об этом он заявил журналистам в Астане перед началом заседания Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050".
"Я считаю, что действия Максата Усенова – это вопиющий случай откровенного неуважения к закону и всем казахстанцам. Партия "Нур Отан" обратилась к уполномоченным органам с вопросом о принятии в отношении Усенова самых жестких мер – вплоть до уголовной ответственности. Подобные действия несут угрозу всем и каждому", – сказал первый заместитель председателя партии "Нур Отан".
По мнению Бауыржана Байбека, необходимо на законодательном уровне ужесточить наказания за такие правонарушения.
Напомним, что Максат Усенов, виновник резонансного ДТП в Алматы в 2013 году, вновь нарушил правила дорожного движения и допустил аварию
15 ноября, в которой пострадала женщина-водитель. Причем виновник ДТП был лишен прав на вождение автомобиля. За отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения Максат Усенов арестован
на 20 суток.