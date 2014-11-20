Жесткие меры применить к Усенову требуют в "Нур Отане"

Общество
741
Батырбек Агимбетов
©kazpravda.kz
Принять жесткие меры в отношении Максата Усенова потребовал сегодня первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, сообщает Kazpravda.kz. Об этом он заявил журналистам в Астане перед началом заседания Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050". 

"Я считаю, что действия Максата Усенова – это вопиющий случай откровенного неуважения к закону и всем казахстанцам. Партия "Нур Отан" обратилась к уполномоченным органам с вопросом о принятии в отношении Усенова самых жестких мер – вплоть до уголовной ответственности. Подобные действия несут угрозу всем и каждому", – сказал первый заместитель председателя партии "Нур Отан". 

По мнению Бауыржана Байбека, необходимо на законодательном уровне ужесточить наказания за такие правонарушения.  

Напомним, что Максат Усенов, виновник резонансного ДТП в Алматы в 2013 году, вновь нарушил правила дорожного движения и допустил аварию 15 ноября, в которой пострадала женщина-водитель. Причем виновник ДТП был лишен прав на вождение автомобиля. За отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения Максат Усенов арестован на 20 суток. 

Популярное

Все
Форсайт Академии наук
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
Возможности ИИ усугубляют риски
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Боевые задачи в мирных условиях
Молодежная дружба в рамках содружества
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Молодежь против наркотиков
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Создана модель подземной гидросферы
Его благословил сам Кенен Азербаев
Внедряются стандарты Smart City
Дрон летает... под землей
Сократилась задолженность медорганизаций
Какая она – промышленность будущего?
В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда
Свыше 45 млрд тенге выделено на водоснабжение сел СКО
В республике появится сеть региональных травматологических центров
Улучшилась криминогенная ситуация
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Республиканское cовещание по укреплению межэтнического согл…
Как уберечься от теплового удара в жару – рекомендации Минз…
Сеткой огораживают дороги от скота, провоцирующего ДТП в об…
В МВД разъяснили поправки в закон "О госконтроле за оборото…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]