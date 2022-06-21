Жесткими мерами пригрозил Аймагамбетов за сокрытие жалоб на школьные столовые и туалеты

Не скрывать истинное состояние школьных туалетов призвал министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Вопрос школьных столовых и туалетов – мы должны в корне изменить ситуацию. К нам поступает недостаточно информации. По имеющимся у меня данным, некоторые директора школ наказывают тех, кто доводит такую информацию до нас. Если такие факты подтвердятся, примем жесткие меры не только в отношении директоров школ, но и глав управлений образования», – сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства просвещения.

При этом они призвал коллег не скрывать проблемы на местах.

«Тот, кто скрывает болезнь, умрет», говорят. Ничего не нужно скрывать. Если по столовым, туалетам будет жалоба, мы никого не будем наказывать. Нам нужно просто знать, что такая ситуация есть, мы попросим вас устранить ее, никого за это не нужно наказывать, у вас будет время устранить недостатки. Если вы все устраните, то никаких мер не будет приниматься. Другое дело, если через полгода-год проблема не будет решена, тогда будет другое отношение», – заявил Аймагамбетов.