"Жестко карать" за  фиктивный техосмотр автомобилей будут в Казахстане

Процедуру прохождения техосмотра автомобилей в Казахстане усовершенствуют: планируется усилить ответственность за допущение фиктивного технического осмотра, передает Кazpravda.kz со ссылкой на senate.parlam.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов, в целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки предусматривают усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра.