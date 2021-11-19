Жестко раскритиковал подчиненных за низкие темпы строительства аким Алматинской области

Общество
Асет Калымов
Глава Алматинской области подверг жесткой критике работу областного управления строительства, а также акимов районов и городов.

Одним из ключевых вопросов оперативного совещания в акима­те области стали низкие темпы строительных работ, наблюдаемые в регионе. Как сообщалось, в ряде районов Жетысу допущено отставание от графика на объектах строительства, что создает угрозу недоосвоения бюджетных средств, выделенных на эти цели по госпрограммам.

Корень проблемы в том, что подрядные организации не выполняют взятых на себя обязательств в оговоренные сроки. Как отметил аким области Амандык Баталов, еще одной, не менее важной причиной является слабый контроль над ходом строительства со стороны ответственных лиц, начиная с первого заместителя главы региона Лаззата Турлашова, курирующего строительную сферу. Жесткой критике была подвергнута работа начальника областного управления строительства Даурена Жолжанова, а также акимов некоторых районов и городов.

– Нужно заключать договоры с дееспособными подрядными компаниями, у которых есть необходимый объем спецтехники и рабочей силы, – подчеркнул аким области. – Ведь они строят школы, жилье, поэтому должны обеспечить соблюдение сроков и высокое качество работ. Курирующие чиновники обязаны постоянно контролировать строительный процесс и в случае возникновения проблемных воп­росов своевременно принимать соответствующие меры.

В числе подрядных организаций, допустивших отставание от графика работ, названы ТОО «ПМК-1», Golden city, «Монолит» и ряд других компаний. Амандык Баталов поручил досконально разобраться по каждому случаю, где есть риск недоосвоения бюджетных средств, и впредь не допускать нерадивых подрядчиков к участию в конкурсах на строительство социальных и жилых объектов.

Между тем по итогам 10 месяцев в регионе обеспечен рост в основных отраслях экономики. Продолжается работа по привлечению инвестиций, открытию новых производств, созданию рабочих мест.

Участники встречи обсудили также ход уборки сахарной свек­лы, отметив важность повышения урожайности, внедрения современных технологий. Перед акимами свеклосеющих районов поставлена задача обеспечить загрузку сырьем Аксуского и Коксуского сахарных заводов.

Среди других немаловажных вопросов, обсужденных на совещании, – проведение отопительного сезона, вакцинация населения. Дефицита угля в регионе нет, взят под контроль ажиотаж, искусственно создаваемый недоб­росовестными перекупщиками.

Как резюмировал глава региона, необходимо сохранить результаты, достигнутые в социально-экономической сфере, и успешно завершить юбилейный год. Акимы районов и городов должны приложить все усилия для выполнения задач, направленных на повышение благосостояния граждан.

