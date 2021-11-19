Жестко раскритиковал подчиненных за низкие темпы строительства аким Алматинской области

Глава Алматинской области подверг жесткой критике работу областного управления строительства, а также акимов районов и городов.
Одним из ключевых вопросов оперативного совещания в акимате области стали низкие темпы строительных работ, наблюдаемые в регионе. Как сообщалось, в ряде районов Жетысу допущено отставание от графика на объектах строительства, что создает угрозу недоосвоения бюджетных средств, выделенных на эти цели по госпрограммам.
Корень проблемы в том, что подрядные организации не выполняют взятых на себя обязательств в оговоренные сроки. Как отметил аким области Амандык Баталов, еще одной, не менее важной причиной является слабый контроль над ходом строительства со стороны ответственных лиц, начиная с первого заместителя главы региона Лаззата Турлашова, курирующего строительную сферу. Жесткой критике была подвергнута работа начальника областного управления строительства Даурена Жолжанова, а также акимов некоторых районов и городов.
– Нужно заключать договоры с дееспособными подрядными компаниями, у которых есть необходимый объем спецтехники и рабочей силы, – подчеркнул аким области. – Ведь они строят школы, жилье, поэтому должны обеспечить соблюдение сроков и высокое качество работ. Курирующие чиновники обязаны постоянно контролировать строительный процесс и в случае возникновения проблемных вопросов своевременно принимать соответствующие меры.
В числе подрядных организаций, допустивших отставание от графика работ, названы ТОО «ПМК-1», Golden city, «Монолит» и ряд других компаний. Амандык Баталов поручил досконально разобраться по каждому случаю, где есть риск недоосвоения бюджетных средств, и впредь не допускать нерадивых подрядчиков к участию в конкурсах на строительство социальных и жилых объектов.
Между тем по итогам 10 месяцев в регионе обеспечен рост в основных отраслях экономики. Продолжается работа по привлечению инвестиций, открытию новых производств, созданию рабочих мест.
Участники встречи обсудили также ход уборки сахарной свеклы, отметив важность повышения урожайности, внедрения современных технологий. Перед акимами свеклосеющих районов поставлена задача обеспечить загрузку сырьем Аксуского и Коксуского сахарных заводов.
Среди других немаловажных вопросов, обсужденных на совещании, – проведение отопительного сезона, вакцинация населения. Дефицита угля в регионе нет, взят под контроль ажиотаж, искусственно создаваемый недобросовестными перекупщиками.
Как резюмировал глава региона, необходимо сохранить результаты, достигнутые в социально-экономической сфере, и успешно завершить юбилейный год. Акимы районов и городов должны приложить все усилия для выполнения задач, направленных на повышение благосостояния граждан.