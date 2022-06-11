Фото РСК Алматы
Энергетика
Жесткого контроля не предполагается – глава Минэнерго о регулировании цен на бензин

На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы состоялся брифинг с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова. В мегаполис глава ведомства прибыл с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с реализацией проектов по переводу алматинской ТЭЦ на газ, сообщает Kazpravda.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, Болат Акчулаков напомнил, что по поручению Главы государства приказом министерства сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. К примеру, сегодня средняя стоимость на бензин АИ-92 составляет 181 тенге, АИ-95 – 213 тенге, дизтопливо - 230 тенге.

«Мы предлагаем улучшить систему распределения ГСМ, убрать так называемых непродуктивных посредников, участвующих в ценообразовании. Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в её транспортировке, и не имеет в наличии тех же нефтебаз, заправочных станций», - сказал министр энергетики.

По истечении 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан.

Болат Акчулаков добавил, что значительного роста на так называемый массовый бензин сортов АИ-92 и АИ-93 не будет, так как в Министерстве энергетики этот вопрос будут регулировать до вступления поправок в законодательство и пока не уберут посредников.

Что касается стоимости премиального бензина класса АИ-95, АИ-96 и АИ-98, министр отметил, что государство также будет регулировать необоснованное повышение цен, но жесткого контроля не предполагается. То же самое касается и дизельного топлива. По словам Акчулакова, следующие 180 дней цены на него расти не будут. Делается это для того, чтобы осенняя уборочная кампания прошла мягко.

Кроме того, министр энергетики сообщил, что продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на 6 месяцев.

Отвечая на вопросы журналистов, Болат Акчулаков сообщил, что одним из поводов его визита в Алматы стала реализация проектов по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который планируется завершить в 2026 году.

«С одной стороны, мы хотим заменить уголь на газ, чтобы улучшить экологию, с другой стороны, увеличить мощность до 600 МВт», - отметил спикер.

Первый пусковой комплекс (ПГУ-200 МВт) планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Также планируется расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 со строительством парогазовых установок.

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