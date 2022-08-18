Избил родную мать тростью и табуреткой: приговор вынесли жителю Алматы

В городе Алматы вынесли приговор мужчине, который жестоко избил свою мать, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, в начале мая в социальных сетях появилось шокирующее видео. На кадрах – мужчина жестоко избивает пожилую женщину, сначала ее же тростью, затем – табуреткой. Мужчину пытаются остановить, но безуспешно. Позже выяснится, что житель Алматы избивал родную мать, которая после побоев попала в больницу.

"Приговором Алатауского суда данное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с привлечением его к принудительному труду 100 часов. В суде подсудимый признал вину. В содеянном раскаялся", – сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Здесь добавили, что родительница просила суд не наказывать сына и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы и изоляцией от общества.