Жестоко избившего пожилую мать жителя Алматы арестовали на два месяца

В городе Алматы мужчину, жестоко избившего родную мать, арестовали на два месяца. Об этом сообщил прокурор Алатауского района мегаполиса Избасар Масақбаев на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.

«Конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Заступившись за супругу, мужчина нанес собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки», – рассказал об обстоятельствах дела прокурор.

По указанию прокуратуры Алатауского района 49-летний подозреваемого С.А.В. задержали.

Прокуратурой района согласовано процессуальное решение о признании С.А.В. подозреваемым по уголовному делу. Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии из хулиганских побуждений, дополнил Избасар Масақбаев.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте подозреваемого, и с санкции суда он взят под стражу на 2 месяца.

Напомним, шокирующее видео появилось в одном из пабликов в Instagram. На кадрах – мужчина жестоко избивает пожилую мать, сначала ее же тростью, затем – табуреткой. Мужчину пытаются остановить, но безуспешно. При этом вся эта страшная картина разворачивается на глазах у детей.