Жестокое избиение журналиста Боты Жумановой попало на камеру наблюдения

Журналист и блогер Бота Жуманова была сильно избита возле подъезда собственного дома в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.
Родные и близкие Жумановой через социальные сети обратились к соотечественникам за помощью в розыске нападавшего человека, поскольку на видео с камеры наблюдения отчетливо видно лицо преступника.
Отметим, что нападавший не взял никаких вещей. После серии жестоких побоев неизвестный скрылся с места преступления.
По информации друзей, журналистка в настоящее время с внутричерепной травмой, переломом носа и другими телесными повреждениями находится в больнице.
"Это дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования. Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его последующее задержание. В распоряжении полиции есть данные с камер видеонаблюдения, которые были установлены в подъезде, где произошло нападение. Расследованием занимается отдел полиции при УВД Алмалинского района. Изначально инцидент был зафиксирован как грабеж, но по факту его не было. Поэтому происшествие будет переквалифицировано. Скорее всего, статья будет касаться хулиганства, но это уже должно утвердить следствие", – говорится в распространенном сообщении пресс-службы ДВД Алматы.
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