Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару
Происшествия
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Двое неизвестных мужчин напали на семью ночью.
Зверское убийство произошло в ночь на 7 января в квартире многоэтажного дома по улице Казанкап акына, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
По инсайдерской информации, мужчина вышел ночью в магазин за сигаретами.
На обратном пути, за ним в подъезд зашли двое неизвестных, а после злоумышленники ворвались в квартиру.
Двое подельников жестоко избили хозяина квартиры и его жену, требуя денег.
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От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте.
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Нападавшие тем временем скрылись на такси.
Ведутся поиски подозреваемых в убийстве.