Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару

Фото: Kazpravda.kz

Зверское убийство произошло в ночь на 7 января в квартире многоэтажного дома по улице Казанкап акына, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

По инсайдерской информации, мужчина вышел ночью в магазин за сигаретами.

На обратном пути, за ним в подъезд зашли двое неизвестных, а после злоумышленники ворвались в квартиру.

Двое подельников жестоко избили хозяина квартиры и его жену, требуя денег.

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От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте.

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Нападавшие тем временем скрылись на такси.

Ведутся поиски подозреваемых в убийстве.