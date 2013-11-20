Вроде обычный волейбольный счет, но только не в случае с «Жетысу». До этого матча спортсменки Семиречья никому не уступали во внутренних соревнованиях 144 недели, вышли победительницами в 80 играх подряд (причем нескольких чемпионатов страны) и в 20 встречах на Кубок Казахстана. 100 побед в 100 играх!

Но непобедимых в спорте просто не бывает.

В 101-м поединке оступился и «Жетысу». Блестящая серия закончилась, но нас так и подмывает поздравить именно проигравшую команду. С таким уникальным республиканским рекордом волейбольную дружину из Талдыкоргана уже сейчас можно причислить к легендарным клубным коллективам независимого Казахстана.

Юрий МАКАРОВ