«Жетысу» – команда легендарная

Спорт
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Вроде обычный волейбольный счет, но только не в случае с «Жетысу». До этого матча спортсменки Семиречья никому не уступали во внутренних соревнованиях 144 недели, вышли победительницами в 80 играх подряд (причем нескольких чемпионатов страны) и в 20 встречах на Кубок Казахстана. 100 побед в 100 играх!

Но непобедимых в спорте просто не бывает.

В 101-м поединке оступился и «Жетысу». Блестящая серия закончилась, но нас так и подмывает поздравить именно проигравшую команду. С таким уникальным республиканским рекордом волейбольную дружину из Талдыкоргана уже сейчас можно причислить к легендарным клубным коллективам независимого Казахстана.

Юрий МАКАРОВ

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