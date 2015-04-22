Жезказган стал 27-м городом на пути следования поезда "Менің Қазақстаным"

Общество
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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
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Жезказган стал 27-м городом на пути следования поезда "Менің Қазақстаным", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Завершается широкомасштабная социальная акция, которая длилась целый месяц и была посвящена Году Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Конституции РК. Сегодня поезд прибывает в главный город страны – Астану.

Участники акции сходятся во мнении – кампания, посвященная популяризации общенацио­нальной идеи "Мәңгілік Ел", достигла своей цели. Главное доказательство тому – в каждом населенном пункте, через который пролегал путь необычного поезда, миссия встречала одобрение казахстанцев.

Программа пребывания делегации в Жезказгане началась с традиционного митинга. Выступления спикеров завершил песней народный артист РК Ескендир Хасангалиев. Затем специалисты приступили к работе – в малом зале здании акимата прошли встречи с населением в общественной приемной Совета общественного согласия.

Консультации по социальным вопросам специалисты дали в актовом зале ОО "Ассоциация профсоюзов Жезказганского региона", а в театре им. С. Кожамкулова местное население получало разъяснения по вопросам ведения бизнеса.

Прибытие поезда "Менің Қазақстаным" совпало с "дежурством" на станции специального медицинского состава "Саламатты Қазақстан". Врачи консультировали и оказывали помощь не только в Центральной больнице, но и непосредственно возле железнодорожного вокзала.

В выставочном зале на бульваре Космонавтов расположилась фото- и книжная выставка. В Жезказганском университете им. Байконурова состоялась традиционная акция "Бесценный дар", тут же горожане смогли послушать лекцию о казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия. А в парке Наурыз торжественно открылся трудовой сезон "Жасыл ел".

Большим подарком от жезказганцев участникам поезда стал спектакль "Сәкеннің соңғы сәттері" ("Последние мгновения Сакена"), посвященный жизни выдающегося сына казахского народа Сакена Сейфуллина.

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