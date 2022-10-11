Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате

...Но скоро будет!

Как рассказывают преподаватели школ, воспитатели детских садов и тренеры детских бюджетных спортивных секций, в августе, после ежегодных отпусков, работникам сферы образования зарплату все-таки перечислили. Но в сентябре выплат они не дождались. В начале же октября на счета поступила лишь часть задолженности.

В минувшую пятницу в управлении образования области Улытау так разъяснили спорную ситуацию: «Зарплаты в сентябре не выплатили из-за разделения бюджетов Карагандинской и области Улытау. Сегодня каждой организации были присвоены коды учреждений, собраны документы для перечисления субвенций. После 10 октября текущего года заработные платы будут выплачены всем работникам учреждений образования. Зарплаты не выплачены единицам: причина – несвоевременная сдача документов и закрытие табелей».

Вместе с тем сотрудники бюджетных организаций обращают внимание руководства области на то, что такая ситуация недопустима, особенно с учетом растущих цен на продукты и предметы первой необходимости. Летом родители собирали детей в школу, большая часть семейного бюджета ушла на подготовку к новому учебному году. У многих кредиты, из-за просро­чек по счетам начались звонки из банков.

Данная ситуация широко обсуж­дается и в соцсетях. Работники сферы образования говорят о большой нагрузке: после уроков пишут планы, СОРы, СОЧи, проверяют тет­радки. По мнению большинства, налицо явное нарушение трудового договора. Люди требуют не только выплатить долги, но также начислить премию в качестве возмещения финансовых потерь.

«Мы – не шахтеры, бастовать не пойдем. Но терпение кончается», – пишут преподаватели и воспитатели. Сейчас эта проблема начала обрастать слухами. Людей удивляет, что управление образования облас­ти Улытау молчало весь сентябрь. По их мнению, руководство обязано было объяснить причину задержки зарплат хотя бы директорам школ и детских садов, а также обозначить сроки решения проблемы. «Сегодня мы по уши в долгах. Что дальше?» – спрашивают педагоги.

10 октября 2022 года в ответ на запрос «КП» руководитель управления образования области Улытау Сапура Тулекова сообщила, что не раз давала объяснения по сложившейся ситуации руководителям учебных заведений, и подчеркнула, что в ближайшее время проблема будет решена.

«По плану казначейства до 13 октября все задолженности будут выплачены в полном объеме. На сегодняшний день в области Улытау насчитывается 153 государственных организаций образования. Это колледжи, школы, детсады и организации дополнительного образования. Заработная плата сотрудников этих организаций за июль и август месяцы были полностью выплачены Карагандинской областью в августе месяце текущего года (до 20 августа)», – отметила она, пояснив также, что зарплата педагогов формируется из средств местного и республиканского бюджетов.

По ее словам, в настоящий момент управлением образования области Улытау все выплаты, предусмот­ренные за счет средств местного бюджета (362 млн тг) выплачены в полном объеме. Оставшиеся средства – 1 млрд 141 млн тенге – из средств республиканского бюджета будут выплачены начиная с 10 октября. Данная задержка связана с техническими процедурами, вы­званными необходимостью перерегистрации всех 153 организаций образования, открытия их счетов в органах казначейства, а также произведения процедур приема-передачи имущества.