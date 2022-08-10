Жезказганцы устроили давку из-за бесплатных бургеров – видео

Акция ко дню рождения точки общепита вызвала настоящее столпотворение в городе Жезказгане. Организаторы пообещали раздать 500 бургеров бесплатно всем желающим, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Мероприятие назначили на 12:00 часов 9 августа. Судя по количеству лайков, пришли все, кто прочитал пост, да еще и вместе с детьми и друзьями. Ажиотаж был большой, к счастью, обошлось без жертв и ущерба здоровью.

На распространившемся видео отчетливо видно, как жезказганцы шумят и штурмуют двери кафе.

Происходящее вызвало резонанс среди горожан. В толпе они разглядели не только детей, но и взрослых, поведение которых резко раскритиковали. «…стоят те, кто реально может позволить себе не только бургер. Сам факт халявы и такие, как они, бегут первые…», «Откуда столько голодных?», «Кто-то ведёт себя так отвратительно, что другому человеку стыдно и неловко за его поведение».

Впрочем, нашлись шутники, которые решили, что это «охотники за сахаром» перешли на бургеры.

Вполне возможно, владельцы кафе и сами не ожидали, что одновременно придет такое количество желающих отведать бесплатные булочки с котлетой. Впрочем, судя по реакции, они не увидели ничего предосудительного в произошедшем. В соцсетях в своем обращении к подписчикам они поблагодарили участников акции за то, что те разделили с ними этот праздничный день.

На вопрос журналистов о столпотворении в пресс-службе ДП области Ұлытау отметили, что в курсе «шумной» акции, но при этом подчеркнули, что общественный порядок не был нарушен.