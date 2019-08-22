​Жезлы возвращаются?

В Министерстве внутренних дел предлагают вернуть практику использования жезлов.

В связи с поступающими обращениями граждан по улучшению восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, в особенности в сумеречное и ночное время, и во избежание наездов на полицейских при регулировании ими дорожного движения МВД предложило вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов.

При этом использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения. К примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях, категорически запретив их использование для остановки транспорта, проинформировали в пресс-службе ведомства.