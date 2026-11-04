Жибек Куламбаева прошла во второй круг турнира WTA в Индии

Теннис
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстанская теннисистка успешно стартовала в основной сетке турнира WTA 250, который проходит в Ченнаи (Индия) 

Фото: ФТК

В матче первого круга казахстанка, занимающая 473-е место в мировом рейтинге, встретилась с представительницей Японии Мэй Ямагучи, расположившейся на 282-й строчке рейтинга WTA, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

Несмотря на более высокую позицию соперницы в рейтинге, Куламбаева одержала победу в двух сетах — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

По ходу матча казахстанская теннисистка продемонстрировала уверенную игру на приеме, выиграв 62% очков на второй подаче соперницы и реализовав семь из десяти брейк-пойнтов. Кроме того, Куламбаева выиграла 83 из 150 розыгрышей, что составило 55% от общего количества очков.

Отметим, что Жибек пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию и теперь продолжит борьбу за выход в четвертьфинал.

В матче второго круга казахстанке предстоит встретиться с победительницей противостояния между японкой Моюкой Учижимой и третьей сеяной турнира Майей Линетт из Польши.

 

#Казахстан #теннис #Индия #WTA

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