Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала титул в парном разряде на турнире категории WTA 125, который прошел в городе Колина (Чили), передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Казахстанка выступила в дуэте с представительницей Словении Вероникой Эрьявец. Пара, получившая второй номер посева, в финальном матче встретилась с первыми сеяными украинкой Валерией Страховой и россиянкой Анастасией Тихоновой, сообщили в ФТК.

Решающая встреча завершилась победой Куламбаевой и Эрьявец в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

На пути к чемпионскому титулу казахстанско-словенский дуэт продемонстрировал уверенную игру. В четвертьфинале Куламбаева и Эрьявец одержали победу над представительницей Турции Ипек Оз и гречанкой Деспиной Папамихаил со счетом 6:0, 6:2.

В полуфинале они обыграли австралийский дуэт Теника Макгиффин / Александра Осборн в напряженном трехсетовом противостоянии — 7:6 (9:7), 3:6, 10:4.

За победу на турнире Жибек Куламбаева заработала 125 рейтинговых очков WTA. Ожидается, что по итогам соревнований казахстанская теннисистка поднимется на 78-ю строчку мирового парного рейтинга, установив новый личный рекорд.