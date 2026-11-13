Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Колумбии

Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125, проходящего в Сопо (Колумбия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде вместе со словенкой Вероникой Эрьявец. В 1/4 Куламбаева и Эрьявец встретились с австралийками Теникой Макгиффин и Александрой Осборн.

Матч завершился победой казахстанско-словенского дуэта в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

За выход в финал Куламбаева и Эрьявец сыграют против американок Рашиды Макаду и Анны Роджерс.