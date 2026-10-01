Жибек Кулумбетова принесла Казахстану «бронзу» Азиады в джиу-джитсу

Фото: НОК РК

Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Жибек Кулумбетова стала бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанка выступала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Кулумбетова встретилась с Хуивон Чон из Южной Кореи. Поединок завершился со счётом 2:2.

По дополнительным показателям победа была присуждена представительнице Казахстана, которая завоевала бронзовую медаль.

Ранее Казахстан также завоевал серебро в джиу-джитсу. Нуржан Батырбеков стал вторым в весовой категории до 69 килограммов.