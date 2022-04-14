Жители села Бескайнар возмущены низким качеством питьевой воды.

Опасность не миновала

На днях в корпункте «Казах­станской правды» по Алматинской области прозвучал тревожный звонок. На том конце провода девушка жаловалась, что уже две недели из крана в ее доме, а также в квартирах односельчан течет мутная жидкость коричневого цвета, нередко с песком и даже червями(!). Такую «воду» не то, что пить нельзя, в ней невозможно мыть посуду, стирать, купаться, готовить еду. По этой причине, считает домохозяйка, болеет ее 11-месячная дочь: пошла сыпь. Диагноз врачей – «герпесная инфекция».

– Детям не объяснишь, что вода грязная, они все равно в нее лезут, – сетует жительница села Бескайнар Талгарского района Айдана Уды. – При этом акимат никаких мер по исправлению ситуации не принимает. Мы просим коммунальную службу «Талгар су» сделать хотя бы перерасчет по оплате за потребление воды, чтобы на сэкономленные деньги покупать в магазине чистую бутилированную. Но и таких льгот нам не предоставляют. Вода идет по трубам в дома напрямую из речки, там нет никаких очистительных сооружений. Просим вас помочь в решении нашей проблемы.

Не медля ни минуты, автор этих строк отправился в село Бескайнар, расположенное в живописных предгорьях Заилийского Алатау. Рядом с поселком действует ряд популярных горнолыжных курортов, открыто много гостиниц и баз отдыха, куда приезжают не только казахстанские туристы, но и гости из-за рубежа. Негоже, чтобы в таком красивом и привлекательном для туризма месте царил коммунальный беспорядок!

Встретившие нас местные граж­данские активисты Айдана Уды, Александра Шабалтаева, Ирина Катаева и Зафура Юсупова обрушили шквал критики в адрес акима Бескайнарского сельского округа. По их словам, из-за грязной воды у сельчан засоряются фильтры и газовые отопительные котлы, выходят из строя стиральные машины.

Как выяснилось, виной всему сошедший недавно сель в горах и сход лавины, из-за чего в горной речке вода сильно загрязнилась и в этом виде поступает в дома жителей двух сел – Бескайнара и расположенного рядом Котырбулака.

Ирония судьбы в том, что рядом с Бескайнаром находятся 5 водных источников (отсюда и название села). Людям предлагают брать воду из родников, но, как рассказали мои собеседники, она соленая и не совсем пригодна для питья. Сельчанам приходится покупать в магазине бутилированную воду, а это сильно бьет по карману: пятилитровая баклажка стоит 500 тенге, таких на день нужно несколько штук.

– Согласно санитарным правилам и нормам, питьевая вода должна отстаиваться, проходить через фильтр, а затем хлорироваться, – поясняет Александра Шабалтаева. – Но ничего этого у нас не делается. В 2012 году в селе случилась вспышка болезни Боткина, и тогда врачи назвали источником заражения именно грязную воду. Мы требуем в срочном порядке решить проблему, ведь опасность не миновала!

Еще один парадокс: в прошлом году в селе был проложен новый водопровод. Однако реконструкция не решила проблемы загрязненнос­ти воды – мутная жидкость течет по кранам и во время дождей. Ситуа­ция обостряется обычно каждой весной. Более того, в Бескайнаре отсутствует и система канализации, у каждого сельчанина свой септик. А слив нечистот в реку здесь обычное дело.

Помимо прочего, местные жители жалуются на перепады электроэнергии, отсутствие детских игровых площадок, нехватку уличного освещения, автобусных маршрутов до Алматы.

Денег нет,

но вы держитесь

Примечательно также, что аким Бескайнарского сельского округа Арман Джабаев был избран самими жителями села на выборах летом прошлого года. Теперь часть избирателей активно критикует нового бастыка. Другие, о которых речь пойдет ниже, напротив, стоят за него горой.

Побеседовав с «оппозицией» местным властям, мы встретились с акимом и поинтересовались, что он думает делать с системой водоснабжения.

Глава сельского округа признал наличие проблемы, пояснив, что вода в село поступает из открытого источника (реки), и так происходит с советских времен. Недавно сошедшая в горах лавина загрязнила речную воду, которая собирается сначала в отстойнике, а затем подается в дома сельчан.

– Мы направили служебную ­записку акиму Талгарского района с просьбой выделить бюджетные средства на строительство очистительных сооружений, – сообщил Арман Асылбекович. – Подана заявка и на бурение скважины. В конце прошлого года наше село посетил аким области Канат Бозумбаев. Он тогда осмотрел участок реки, откуда идет подача воды, и тоже отметил необходимость бурения скважины. Но пока еще мы не получили денег на разработку проектно-сметной документации.

По словам акима, если все задуманное удастся воплотить в жизнь, то улучшится не только качество воды, но и увеличится ее напор, что тоже немаловажно. Особенно в жаркий летний период, когда ощущается нехватка воды. Поселок с каждым годом разрастается, строят­ся зоны отдыха, туристические комплексы, соответственно растет и потребление живительной влаги.

Аким рассказал, что на днях он собрал команду добровольцев, вместе почистили отстойник от грязи, накопившейся за зиму, подготовили к летнему сезону.

Мы проехали к месту, где снежная лавина накрыла русло реки. Что сказать, картина удручающая: тает грязный снег, течет мутная вода…

В этот же день в селе Бескайнар у нас состоялась незапланированная встреча с местными жителями – сторонниками акима Армана Джабаева. Узнав о прибытии журналиста, они решили оказать поддержку сельскому бастыку, работа которого их полностью устраивает.

– За все нынешние недостатки надо спрашивать с бывшего акима Мейржана Адильбекова, при котором и пришла в негодность система водоснабжения села! – негодовала Ольга Потапенко. – До этого вода у нас была чистой, работали отстойники. А теперь все «шишки» летят на нового начальника, хотя он на должности всего-то 8 месяцев. Сейчас сошел сель, это природное явление. Нужно потерпеть немного, и все образуется, а не поднимать понапрасну шум!

С этим мнением согласен Баходир Максутов, по словам которого, избранный народом аким старается оправдать доверие земляков. Проблем много, но они постепенно решаются.

Что касается, к примеру, строительства детских и спортивных площадок, парковой зоны, то, как пояснил Арман Джабаев, для этого свободной территории в центре села нет. А собственники земельных участков просят за них бас­нословные деньги. Тем не менее были составлены сметы с учетом выкупа земель за счет государства, поданы заявки на финансирование в акимат области. Но бюджетные средства так и не выделены.

– То же самое с освещением улиц, – продолжил аким. – На год по программе «Развитие регионов» нам было выделено 1,7 миллиона тенге. А это всего 10 столбов, хватает только на одну улицу. Сейчас из 11 улиц 4 полностью освещены. Будет решена и проблема нехватки электроэнергии, установим дополнительный трансформатор. У нас есть общий с сельчанами WhatsApp-чат и страничка в Instagram, где мы разъясняем планы своей работы, реагируем на все критические сигналы. Местные жители в курсе, что и где делается, а если не делается, то почему. Я сам живу в Бескайнаре и пользуюсь той же водой, что и мои односельчане. Не меньше их хочу, чтобы быстрее решилась эта проблема.

В общем, все упирается в нехватку денег. Выделит область финансы – будет и на улице бескайнарцев праздник. А так, им действительно надо набраться терпения и ждать.