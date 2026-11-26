Свой вклад в популяризацию целебных молочных напитков вносит житель села Жайнак Илийского района Аскар Жиенбаев, недавно построивший кумысхану рядом с коневодческой фермой.

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Мы побывали в гостях у животновода, чья продукция отличается отменным качеством и экологической чистотой. Аскару Мухитовичу 32 года, он выпускник факультета пищевой промышленности Алматинского технологического университета. В студенческие годы проходил производственную практику на молочном заводе Казахской академии питания, президент которой, известный ученый Торегельды Шарманов, дал много полезных советов и наставлений учащимся вуза.

– Академик слыл приверженцем системы полезного питания, популяризатором натуральных продуктов, – вспоминает Аскар Жиенбаев. – Он всегда говорил, что кобылье молоко – источник здоровой жизни. Торегельды Шарманович советовал нам в будущем заняться сельским хозяйством, так как именно в этой сфере видел большие перспективы. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что ученый был прав.

Окончив университет, дипломированный технолог пищепрома некоторое время трудился по специальности в пекарнях Алматы. Затем решил открыть собственный бизнес и вот уже несколько лет развивает животноводческую ферму ИП «Төрлет».

Хозяйство небольшое – всего 16 лошадей, несколько коз и овец, а также курятник. Начинал дело фермер прямо на своем личном сельском подворье, затем на заработанные деньги купил близ села земельный участок площадью 24 сотки. Построил на нем конюшню, жилое помещение, нанял двух помощников-односельчан.

За этой «фазендой», как Аскар в шутку называет производственную базу, к которой он провел воду, электричество и переехал туда вместе с женой и детьми, начинаются прос­торные пастбищные угодья.

– В нашем роду нет животноводов, я первый, – говорит сельский предприниматель. – Всему учился на ходу. Сперва обзавелся парой кобылиц, сейчас помаленьку расширяю хозяйство. Разведение скота – нелегкий труд, необходимо круглые сутки находиться рядом с животными. Но мне нравится эта атмосфера и сам процесс, коневодство стало моим любимым делом.

Ежедневно с раннего утра и до позднего вечера Аскар доит кобылиц. Периодичность дойки – каждые два часа, в сутки фермер получает около ста литров кобыльего молока. Выпить свежего саумала и кумыса к нему приезжают жители не только близлежащих сел, но и Алматы.

По словам покупателей, с которыми мне довелось переговорить, в южном мегаполисе и его окрестнос­тях нет кисломолочных продуктов, равных по качеству жиенбаевским. Дело в том, что хозяин соблюдает старинную технологию приготовления и хранения кобыльего молока, не добавляет в него примеси.

По оценкам врачей, саумал, кумыс и шубат являются важными источниками витаминов, белка и других питательных веществ. Эти напитки повышают иммунитет, помогают при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердца, сосудов, туберкулеза и даже онкологии. В степи ведь много лечебных трав, которыми питаются лошади и верблюды.

В ассортименте торговой точки не только кисломолочные напитки, но и мясо (конина, баранина), курт, масло домашнее, куриные яйца, за которыми порой выстраивается большая очередь. Все натуральное, без добавок и консервантов.

В планах фермера – развитие кумысханы «Төрлет». Он намерен осуществить проект открытой кухни, где посетители, сидя в кафе, могут наблюдать через стеклянную перегородку весь процесс приготовления пищи. Такие кулинарные шоу сегодня очень популярны за рубежом и уже практикуются в Астане.

– Необходимо поднимать бренд казахской национальной кухни, – убеж­ден мой собеседник. – Төрлет – означает «проходи на почетное мес­то». Поскольку в юрте каждое место – төр, то все гости являются уважаемыми, и обслуживание должно быть соответствующим. Помимо кумыса и шубата в нашем меню – традицион­ные бешбармак, куырдак, манты, казы-карта и другие деликатесы. В Алматы есть несколько люксовых ресторанов национальной кухни, привлекающих большое число зарубежных туристов. Но цены там заоблачные. У нас прайс-лист намного ниже, мы хотим, чтобы каждый желающий смог почувствовать здесь атмосферу казахского аула.

С этой целью в кумысхане планируется проводить такие национальные обряды, как «Тусау кесу» (разрезание пут годовалому малышу), «Бесикке салу» (укладывание ребенка в колыбель), «Беташар», «Кудалык».

Аскар уже подготовил все чертежи и схемы бизнес-идеи. По его расчетам, для осуществления проекта необходимо взять кредит – 50 млн тенге. Примечательно, что фермер пока что не получал субсидий, льготных займов и другой поддержки от государства. Свой маленький бизнес он строил, полагаясь лишь на собственные силы.