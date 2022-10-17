Жигули Дайрабаева зарегистрировали кандидатом в президенты РК

Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в президенты Казахстана на внеочередных выборах президента республики, назначенных на 20 ноября, передает Kazpravda.kz.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 12, статьей 59 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила зарегистрировать Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в президенты Казахстана и выдать ему удостоверение кандидата.

Ранее ЦИК утвердила кандидатуры Жуматая Алиева, Салтанат Турсынбековой, Мейрама Кажыкена и Касым-Жомарта Токаева.