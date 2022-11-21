Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео

"Верю, что он будет работать на благо страны".
"Я приложу все силы и свою жизнь на то, чтобы улучшить жизнь людей. Я поздравляю Касым-Жомарта Токаева с победой.
Верю, что он будет работать на благо страны. Желаю успехов новоизбранному главе государства на посту президента.
В рамках своей избирательной компании я добился двух целей. Во-первых, мы подняли вопросы аграрной промышленности и сельских жителей в обществе.
Во-вторых, расширили возможности, электоральную узнаваемость партии "Ауыл". Жители ауылов верят партии "Ауыл".
Мы не остановимся на этом, продолжим работу на благо развития села и сельского хозяйства. Будем готовится к следующим электоральным компаниям.
Я всех сельчан поздравляю с днем работников сельского хозяйства", - сказал Дайрабаев.