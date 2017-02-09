​Жилье для бюджетников села

Такую инициативу выдвинул глава области Булат Бакауов и предложил акимам района включиться в эту работу. Согласно плану в нынешнем году для учителей, врачей и ветеринаров, которые годами стоят в очереди на получение жилья, планируют построить двухквартирные дома. Эти строения будут оснащены печным и электроотоплением, водопроводом или скважиной. Их возведут за счет частных инвестиций, потом жилье выкупит государство на средства областного бюджета. Стоимость одной квартиры – до 8 млн тенге, дома – до 16 млн. Цена за один квадратный метр не превысит 80 тыс. тенге. Все дома будут выдержаны в едином архитектурном стиле, а их планировка сделана удобной для жильцов.

Также в текущем году упор делается на то, чтобы молодые специалисты, приехавшие на работу в село, не испытывали проблем с жильем.