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​Жилье для горняков
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

В области находятся два крупных предприятия Группы: железорудный гигант Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение и Красно­октябрьское бокситовое рудоуправление. Это более 22 тыс. работников и, соответственно, столько же семей.

– Для них мы хотим создать наиболее благоприятные условия и рады, что можем сделать это, благодаря замечательной программе «Нұрлы жол – путь в будущее», – отметил А. Машкевич.

Согласно подписанному документу, акимат будет координировать деятельность местных исполнительных органов городов Рудного, Лисаковска и поселка Качары по исполнению земельного законодательства в части предоставления земельных участков под жилищное строительство в рамках реализации Программы развития регионов до 2020 года и обеспечит наличие необходимой инфраструктуры, подведение коммуникаций до жилых домов. В указанных населенных пунктах Группа планирует в ближайшее время построить более 18 тыс. кв. м жилья – 5 домов, объем инвестиций составит около 2,2 млрд тенге. Квартиры будут предоставляться в долгосрочную аренду (до 20 лет) с возможностью последующего выкупа. Это позволит более 300 семьям улучшить свои жилищные условия.

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