Жилье для молодых

Пять дней есть у работающей молодежи, чтобы сдать документы на участие в государственной программе. При этом претендентам следует поторопиться, ведь число участников ограничено.

Акимат Шымкента для распределения жилья в качестве аренд­ного выделяет для молодежи города 904 квартиры. По информации руководителя отдела управления жилья и жилищной инспекции Шымкента Жулдыз Ордабековой, ориентировочно треть из них – в новостройках города, сдача которых предстоит в конце текущего и начале следующего года. Еще 600 квартир планируется выкупить на вторичном рынке.

Претендовать на получение аренд­ной квартиры могут молодые люди в возрасте до 29 лет. Все они в обязательном порядке должны иметь работу. Есть и еще ряд критериев, необходимых для участия в программе. У каждого из претендентов должна быть не менее чем двухлетняя регистрация на постоянное место жительство в Шымкенте.

Претенденты в последние 2 года не должны быть владельцами жилья на праве частной собственнос­ти. Имеет значение и ежемесячный доход молодой семьи. Он должен составлять не менее 40 МРП, или 101 000 тенге. Обязательным является и наличие сберегательного (депозитного) счета в банке.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на 5 лет. Арендная плата при этом составит не более 15 тыс. тенге в месяц. Естест­венно, что арендаторам самостоя­тельно придется оплачивать счета за комуслуги.

Одним из первых до­кументы на получение арендного жилья сдал житель Шымкента Сакен Избасаров. Мужчина надеется, что его молодая семья окажется в числе счастливчиков и получит арендную квартиру. Тогда отпадет необходимость жить по съемным углам.

Молодые супруги наде­ются, что 5 лет им хватит, чтобы накопить на депозите в Жилстройсбербанке сумму, достаточную для первоначального взноса для покупки своей квартиры.

Арендные квартиры для работающей молодежи с текущего года стали выдавать в 3 городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Предполагается, что со следующего года подобное жилье будет предоставляться во всех регионах Казахстана.