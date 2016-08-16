фото автора

Дом укомплектован всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Кроме того, для семьи приобрели несколько голов крупного и мелкого скота. Еркинбек Абдукадиров, отец погибшего, поблагодарил полицейских за участие.

Досбол любил спортом заниматься и мечтал, что, когда вернется из армии, пойдет учиться в физкультурный институт. Судьба распорядилась иначе. 19-летний солдат-срочник Национальной гвардии РК Досбол Сапар, уроженец села Коксу Шардаринского района, героически погиб при вооруженном нападении на воинскую часть № 6655 в городе Актобе 5 июня 2016 года. Он с напарником патрулировал территорию войсковой части, когда туда ворвались вооруженные преступники. От полученных ранений парень умер на месте.