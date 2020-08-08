Жилье подорожало в Казахстане. За месяц - июль 2020 года к июню 2020 года - цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,1%, продажи нового – на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%, передает Inform.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
При этом, по информации Krisha.kz, в июне этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого средние цены продажи нового увеличились на 5.9 %.
Прирост стоимости зафиксирован в десяти из 17 регионов страны. Максимальное увеличение наблюдалось в Кокшетау (+12.8 %), Уральске (+12 %), Костанае (+11.2 %) и Актобе (+11.1 %). В Нур-Султане и Алматы цены выросли на 8.6 и 6.1 % соответственно.
В шести регионах стоимость осталась на уровне июня 2019 года. В то же время в Усть-Каменогорске отмечено снижение на 4.5 %.
По итогам июня наиболее дорогой квадратный метр предлагают в Нур-Султане — 373.3 тыс. тенге, Алматы — 357.2 тыс., Атырау — 326.1 тыс. Наиболее дешёвый — в Петропавловске, Таразе и Кызылорде — по 140 тыс. тенге. Низкие цены обусловлены реализацией в этих городах госпрограммы "Нурлы жол".
На арендном рынке рост ставок составил +8.7 % за год. Средняя стоимость найма жилья — 1 577 тенге за 1 кв. м. Максимум — в Нур-Султане (3 071 тенге), Алматы (2 339) и Актау (2 047). Минимум — в Семее (1 168 тенге), Уральске (1 191) и Таразе (1 204).