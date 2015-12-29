​Жилье повышенной комфортности

В 2015 году за счет всех источников финансирования в ВКО велось строительство 81 многоквартирного жилого дома стоимостью 49,4 млн тенге. Таким образом, региону удалось выполнить план Министерства национальной экономики по вводу в эксплуатацию жилья для восточноказахстанцев. В общей сложности сдано 38 многоквартирных жилых домов в областном центре, Семее, Риддере, а также Уланском, Глубоковском и Бородулихинском районах.

На текущий год запланировано строительство 52 многоквартирных домов, в том числе кредитных, арендных, коммерческих.

– Недопустимой является ранее имевшая место практика строительства жилья напрямую из бюджета, – подчеркнул глава региона Даниал Ахметов. – В ближайшие годы «золотого дождя» не предвидится, поэтому неразумно возводить инфраструктуру будущего и тратить на нее миллиарды тенге. Необходимо жить по средствам, в Усть-Каменогорске и Семее застраивать районы, обеспеченные инфраструктурой. При этом жилье должно быть повышенной комфортности с подземными гаражами и стоянками для личных авто.

Аким области поручил активизировать работу по взаимодействию с Жилстройсбербанком и холдингом «Байтерек». По поручению главы региона 11 жилых домов будут строиться через СПК «Ертіс» с привлечением средств частных застройщиков по принципу софинансирования.

Как известно, одним из направлений развития жилищного строительства является привлечение внутренних ресурсов по системе жилстройсбережений. Почти 67 тыс. восточноказахстанцев являются вкладчиками банка с накоплениями 20,5 млрд тенге. По этой программе начато строительство 23 многоквартирных жилых домов стоимостью 14,9 млрд тенге.

В 2017 году на востоке страны планируется возвести еще 31 многоквартирный дом общей площадью 272,4 тыс. кв. м.