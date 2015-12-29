​Жилье повышенной комфортности

Свежий выпуск
421
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В 2015 году за счет всех источников финансирования в ВКО велось строительство 81 многоквартирного жилого дома стоимостью 49,4 млн тенге. Таким образом, региону удалось выполнить план Министерства национальной экономики по вводу в эксплуатацию жилья для восточноказахстанцев. В общей сложности сдано 38 многоквартирных жилых домов в областном центре, Семее, Риддере, а также Уланском, Глубоковском и Бородулихинском районах.

На текущий год запланировано строительство 52 многоквартирных домов, в том числе кредитных, арендных, коммерческих.

– Недопустимой является ранее имевшая место практика строительства жилья напрямую из бюджета, – подчеркнул глава региона Даниал Ахметов. – В ближайшие годы «золотого дождя» не предвидится, поэтому неразумно возводить инфраструктуру будущего и тратить на нее миллиарды тенге. Необходимо жить по средствам, в Усть-Каменогорске и Семее застраивать районы, обеспеченные инфраструктурой. При этом жилье должно быть повышенной комфортности с подземными гаражами и стоянками для личных авто.

Аким области поручил активизировать работу по взаимодействию с Жилстройсбербанком и холдингом «Байтерек». По поручению главы региона 11 жилых домов будут строиться через СПК «Ертіс» с привлечением средств частных застройщиков по принципу софинансирования.

Как известно, одним из направлений развития жилищного строительства является привлечение внутренних ресурсов по системе жилстройсбережений. Почти 67 тыс. восточноказахстанцев являются вкладчиками банка с накоплениями 20,5 млрд тенге. По этой программе начато строительство 23 многоквартирных жилых домов стоимостью 14,9 млрд тенге.

В 2017 году на востоке страны планируется возвести еще 31 многоквартирный дом общей площадью 272,4 тыс. кв. м.

Популярное

Все
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Ревизию парков проведут в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Сенаторы встретились с судьями Конституционного Суда
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в сто…
Аттестация показала...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]