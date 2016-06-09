​Жилье с гарантией

493
Вероника МЕЛЛЬ

Говоря о программе по поддержке частных застройщиков, председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» Бауржан Мамыталиев напомнил, что она введена по поручению Президента РК, данному на расширенном заседании Правительства 10 февраля текущего года. Указом Главы государства согласно программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на поддерж­ку застройщиков выделено 97 млрд тенге.

В нынешнем году фонд приступил к реализации программы поддержки застройщиков. Как отметил Б. Мамыталиев, выделенные средства будут направлены на наиболее востребованные проекты жилищного строительства.

– Это позволит не только активизировать строительный сектор, но и обеспечить скорейший возврат застройщиками денежных средств, – подчеркнул спикер. – Эти средства будут аккумулированы фондом и направлены на новые проекты. Такая система поддержки строительного сектора дает возможность сохранить действующие рабочие места, создать новые и предотвратить последствия глобального экономического кризиса.

Фондом разработан пошаговый механизм реализации программы. Первым шагом «Самрук-Казына» в рамках выделенных средств предоставляет фонду недвижимости возможность финансирования строящихся объектов. Заемные средства выделяются сроком на 10 лет с обязательством оборачивае­мости с периодичностью два года.

Вторым шагом фонд организует строительство жилья на принципах государственно-частного партнерства. Застройщику будет предоставлено право реализовывать на рынке весь пул жилья в проекте не более чем на 24 месяца с начала финансирования строительства. Нереализованное застройщиком на свободном рынке жилье будет передано фонду с 20-процентным дисконтом.

Одним из значимых является третий шаг реализации, который преду­сматривает гарантирование вложений покупателей жилья.

– Застройщик направляет средства, полученные от реализации жилья, на специальный счет фонда недвижимости, чтобы гарантировать получение готовых квартир покупателями или возврат денежных средств гражданам в случае нарушения застройщиком обязательств по завершению строительства, – пояснил Б. Мамыталиев.

По его словам, в рамках программы поддерж­ки к застройщикам будут предъявляться жесткие требования, такие как наличие земельного участка с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой, проектно-сметной документации с заключением госэкспертизы и 20% собственного участия. Фонд недвижимости уже в текущем году по данному направлению планирует профинансировать строительство 10 тыс. квартир общей площадью порядка 490 тыс. кв. м.

Кроме того, на брифинге озвучены предварительные итоги реализации Государственной программы развития регионов, оператором которой является ФНБ «Самрук-Казына».

– С начала реализации проектов нами заключены сделки по 13 объектам в 10 регионах страны, – отметил спикер. – За отчетный период, то есть с 2015 года в эксплуатацию введено свыше 85 тысяч квадратных метров в Алматинской области, 32 тысячи – в Астане, 8 тысяч – в Караганде, свыше 25 тысяч квадратных метров – в Усть-Каменогорске.

Таким образом, в 2015 году по Программе развития регионов было введено в эксплуатацию 151,4 тыс. кв. м недвижимости. Из них в прошлом году продано 15,4 тыс. кв. м, или 292 квартиры. В аренду с выкупом передано 142,5 тыс. кв. м, или 2 728 квартир.

Глава фонда напомнил, что по этой госпрограмме жилье в аренду с выкупом предоставляется на срок до 15 лет, размер ежемесячного арендного платежа за 1 кв. м реализованного жилья составил по Астане и пригородам Алматы – около 1 612 тенге, по Усть-Каменогорску и Караганде – около 1 414 тенге.

– Эти размеры арендного платежа фиксированные, они не будут пересматриваться в сторону увеличения даже при условии изменения курса национальной валюты, – уточнил Б. Мамыталиев.

В 2016 году по Программе развития регионов ожидается ввод в эксплуа­тацию 103,8 тыс. кв. м, планируется реализация 94,2 тыс. кв. м. 

