​Жилье становится доступным

Декабрь для актюбинцев стал поис­тине месяцем новоселий. Причем в преддверии Дня Независимости страны жилые комплексы сдаются сразу в нескольких микрорайонах в рамках государственной программы «Доступное жилье».

На днях состоялось распределение 318 квартир с чистовой современной отделкой в районе «Батыс-2», построен­ных по программе «Нұрлы жол». Они реализуются без первоначального взноса в аренду на 20 лет с последующим выкупом. Стоимость одного квадратного метра составляет 924 тенге. Обладатели этого жилья – работники бюджетной сферы, семьи – неполные, многодетные, воспитывающие детей-инвалидов, состоящие в списках очередности в местных исполнительных органах.

Отметим, что по итогам 2015 года в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» ипотечной компанией было приобретено для этой категории граждан у коммерческих застройщиков Актобе 31,3 тыс. кв. м арендного жилья, или 478 квартир. В текущем году работа была продолжена. На сегодня заключены договоры на выкуп 48,7 тыс. кв. м жилья, или 744 квартиры, у коммерческих застройщиков областного центра. Кроме того, начато строительство арендного жилья общей площадью 28 тыс. кв. м, или 566 квартир, в микрорайоне № 1 жилого массива «Нур Актобе».

Благодаря успешной реализации гос­программ с минувшего года по линии КИК обеспечены арендным жильем с правом выкупа более 900 актюбинских семей. Быстрыми темпами завершается сдача объектов по программе «Нұрлы жол», по системе жилстройсбережений.

Казалось бы, только на прошлой неделе в «Нур Актобе» завершилось строительство трех девятиэтажных домов на 540 квартир и началось их распределение среди новоселов, а уже в минувшую субботу в микрорайоне «Батыс-2» состоялось очередное вручение ключей от 236 квартир в жилом комплексе «Нектар». Возведено жилье застройщиком ТОО «Нектар», возглавляемым Шамилем Каспрановым. Благодаря этой компании за последние годы в районе сданы под ключ более десятка жилых комплексов современного типа с автономным газовым отоплением.

Товарищество зарекомендовало себя и как социально ответственное. На основе государственно-частного парт­нерства нынешней осенью им сдан в эксплуатацию в «Батыс-2» детский сад на 320 мест. И такое дошкольное учреждение на его счету не первое в городе. Строит сейчас оно по линии ГЧП крупное спортивное сооружение стоимостью 1 млрд 300 млн тенге.

Желающих приобрести собственную крышу над головой в жилом комплексе «Нектар» сегодня хоть отбавляй. Гаухар Айбазаровой с сынишкой крупно повезло: в канун большого праздника страны она стала обладателем ключей от новой квартиры именно в этой части областного центра благодаря программе жилстройсбережений. Впрочем, таких счастливых новоселов до конца года будет еще немало.