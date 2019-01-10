Жилье в Казахстане может подорожать в 2019 году – эксперты

Общество
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Цены на жилье в Казахстане в этом году могут вырасти как минимум на 10%. Такие прогнозы озвучили в Союзе строителей Казахстана, передает "Хабар 24".   

Эксперты связывают это с различными причинами, в том числе ростом курса доллара. Роскошные жилые комплексы с паркингами и прочими удобствами строить будут меньше. Сейчас у компаний-застройщиков в приоритете проекты эконом-класса, рассчитанные на средние слои населения. Благодаря введению новой ипотечной программы "7-20-25" продавать квартиры в таких домах будет гораздо легче, считают специалисты. Что касается цен на них, то они вполне могут вырасти, и на это есть причины.

"Все материалы привозятся из России, ближнего зарубежья, и соответственно это все растет, потому что мы привязаны к доллару. Та же самая арматура, кирпич, бетон, тот же самый травертин, мы здесь не производим его. Это все привозится и дорожает. Да, скорее всего, цены порядка на 10%, наверное, вырастут в 2019-2020 годах, опять же все зависит от курса доллара", – сказал исполнительный директор РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" Азамат Карлыгашев.

По прогнозам других экспертов, в начале года на рынке недвижимости будет относительное затишье. Связано это со спадом деловой активности на период январских праздничных и выходных дней. Активные продажи ожидаются ближе к весне.

"Ближе к весне ожидаем выход в продажу некоторых недорогих строящихся объектов в отдаленных районах Алматы. Указанное приведет к росту продаж, но не отразится на количестве сделок на ближайшие три квартала 2019 года в связи с тем, что это будут сделки с незавершенным строительством. Как и прежде, лидировать в доле совершенных сделок будут ипотечные сделки", – отмечает вице-президент ОАРК Нина Лукьяненко.

Среди городов с самым дорогим жильем одну из лидирующих позиций по-прежнему занимает Астана. По данным Комитета по статистике, цены на новое жилье в столице в прошлом году повысились более чем на 5%. На вторичное жилье рост цен составил 7,5%. Как отмечают аналитики, многое зависит еще и от местоположения дома.

"Если это, к примеру, Алматинский район, там 300 тысяч тенге за квадратный метр. Если Сарыаркинский район, то там цена за квадрат – 280 тысяч. Соответственно, Есильский, левый берег, он у нас дороже, цена за квадратный метр там составляет от 330 тысяч тенге. Цена за квадратный метр выросла, если в среднем мы продавали однокомнатную квартиру в Есильском районе за 12 миллионов тенге, то сейчас такую же квартиру мы можем купить на миллион-полтора дороже", – отмечает руководитель агентства недвижимости Айнур Молдахметова.

То есть в среднем около 13-14 миллионов стоит однокомнатная квартира в востребованном районе столицы. Как минимум вдвое дороже той цены, которая ранее официально была озвучена.

"Взять к примеру 7-8 миллионов тенге, за эту цену квартиру купить невозможно. Можно купить в малосемейных, старых, очень старых домах. Программа "7-20-25", разработанная государством, в целом очень хорошая, но многие молодые семьи не подпадают по зарплатам. Астана – город какой? Где в основном приезжие, приезжают сюда работать. Средняя зарплата – 150-200 тысяч тенге. Что на них можно сделать? Это расходы, детсады, продукты, непредвиденные расходы. Накопить на квартиру – нереально, на ту же ипотеку минимум 200 тысяч тенге будет уходить", – говорит эксперт по недвижимости Ерлан Шингужинов.

В прошлом году участниками новой ипотечной программы стали порядка четырех тысяч казахстанцев. Для того чтобы таких счастливчиков стало больше, сотрудникам бюджетных организаций акиматы планируют продолжить выдавать жилищные сертификаты на 1 миллион тенге. В Астане их уже начали получать врачи, медработники и полицейские.


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