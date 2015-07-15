Свежий выпуск Жилье – забота общая Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Как подчеркнул аким области Нурмухамбет Абдибеков, меморандум отвечает важным задачам, которые Глава государства Нурсултан Назарбаев обозначил в Плане нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ».

По словам главы регио­на, ERG является самым крупным производителем феррохрома и одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. В Казахстане компания всегда была опорой экономического роста. На ее долю приходится более 4% ВВП страны и около трети металлургической и горнодобывающей промышленности. Она также является основным поставщиком электроэнергии в республике.

В числе активов группы – АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», транспортная группа «ТрансКом» и АО «Шубарколь комир». ERG планирует реализовать жилищную программу для работников казахстанских предприя­тий, входящих в группу. В том числе по условиям подписанного меморандума за счет инвестиций компании общим объемом около 650 млн тенге в Караганде в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию дом общей площадью 5 тыс. кв. м, где квартиры получат 90 семей.

– Мы рады, что можем запустить жилищную программу в Карагандинской области в рамках программы «Нұрлы жол – путь в будущее» и благодарны Президенту Казахстана и Правительству за ее реализацию. Треть наших сотрудников – это молодежь, для которой самое главное – жилье. Мы намерены отойти от такого понятия, как очередь за жильем, которое появилось у нас еще в советские времена, – сказал, в частности, председатель совета директоров ERG S.a.r.l Александр Машкевич.

Жилищная программа является социально значимым проектом. И меморандум с крупнейшими инвесторами – один из инструментов его осуществления. Аким области выразил уверенность в том, что обе стороны приложат усилия для оказания всестороннего содействия в воплощении в жизнь заявленной идеи строи­тельства жилого дома.

Напомним, что в апреле нынешнего года акимат области и ERG подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации социальных проектов на общую сумму 250 млн тенге. В условия взаимной договоренности были включены расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, связанных с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, благоустройство сквера, где расположен мемориал «Вечный огонь», модернизацию стелы Победы в парке 60-летия Победы. Пре­дусмотрено также финансирование на приобретение автотранспортных средств и оборудования для школ-интернатов, выплату грантов артистам, спортсменам, обеспечение инвалидов средствами передвижения и другие проекты.



