Это первый в регионе случай, когда место жительства меняют жители сразу двух сел. Напомним, что березовцы в течение многих лет добивались переселения. В ноябре 2014 года в школе сразу несколько детей почувствовали себя плохо. Выдвигались разные версии причин, но многочисленные проверки какой-либо связи между этими случаями и влия­нием на окружающую среду расположенного неподалеку Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения не установили.

Тем не менее ситуация была взята под контроль Правительством страны и местными властями. Она неоднократно обсуждалась на встречах с жителями сел. Поскольку компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» завершена работа по экономической и технической оценке расширения производства Карачаганакского проекта, предполагающего увеличение размера санитарно-защитной зоны, Правительством было принято решение о переселении попадающих в нее жителей сел Березовка и Бестау.

Консорциум сразу же поставил цель – провести переезд в полном соответствии с законодательством РК и меж­дународными стандартами. То есть каждой семье должны быть созданы на новом мес­те не только равнозначные прежним, но и более комфортные условия. В состав рабочей комиссии, которой предстояло выполнить столь ответственную и непростую задачу, вошли представители акимата и маслихата Бурлинского района, КПО, а также члены общественных объединений.

– Была проведена огромная подготовительная работа, – поясняет заместитель акима Бурлинского района Кайрат Утегенов. – Первостепенными для нас остаются интересы жителей сел. Поэтому среди них был проведен опрос: какой из предложенных вариантов переселения выбирает каждая семья. Одни пожелали получить благоустроенные квартиры в Аксае, админист­ративном центре района. Другие предпочли переехать в дома усадебного типа с земельным участком для подсобного хозяйства.

Средства на переселение выделены КПО. Переезд осуществляется в два этапа, на первом в два многоквартирных дома в Аксае переехали 82 семьи. Первоочередное право предоставлялось социально уязвимым категориям граждан: участникам войны, инвалидам первой и второй групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, и тем, в которых дети пострадали в школе в ноябре 2014 года.

– Мы понимали, что расставаться с родными местами трудно. Поэтому вели разъяс­нительную работу буквально с каждой семьей, – продолжает Кайрат Утегенов. – Подробно объясняли права, условия расчета жилплощади и размеров компенсации. Процесс тщательно контролировался, с тем чтобы обеспечить его полную прозрачность.

Предоставленные квартиры не меньше по площади, чем прежнее жилье. Еще один ориентир – 15 кв. м на человека. Но если домовладение было большей площади, то и квартиры новоселы, соответственно, получали более просторные. Предусмотрены компенсация за переезд, хозяйственные постройки, плодовые деревья и земельные участки. Во время переезда местными властями Бурлинского района предоставлялся транспорт. Учитывалось также желание получить раздельные квартиры, к примеру, родителями и их взрослыми детьми.

По рекомендации акимата Западно-Казахстанской области и КПО квартиры были оборудованы газовыми нагревателями и плитами, кухонной мебелью. С вопросом о том, как живется новоселам, мы в первую очередь обратились к представителям старшего поколения, ведь у нашего народа принято прислушиваться к аксакалам.

Лидия Самара всю свою жизнь проработала в Березовке библиотекарем. Знает абсолютно всех своих односельчан. Конечно, на склоне лет переезжать на новое место непросто. Но, по ее словам, КПО и местные власти сделали все для того, чтобы этот процесс прошел без каких-либо осложнений. В новой квартире просторные и светлые комнаты. Живет она с дочерью. Зимой было тепло. Двор благоустроен, проведено озеленение. Но сельский житель привык рассчитывать на себя. Этой весной Лидия Петровна с соседями посадили у подъездов яблони, сливы, вишни, шиповник, сирень и ивы. Разбили клумбы, и уже недалеко то время, когда они зацветут. Конечно, на урожай плодов они не рассчитывают. Главное, чтобы зеленое убранство радовало глаз.

– Мы понимаем, что никогда не сумели бы купить такое жилье. Поэтому благодарны и руководству компании, и государственным органам, – говорит Лидия Петровна.

Улин Арышев по профессии зоотехник, но уже продолжительное время находится на пенсии. К моменту переселения жил в доме с семьей сына. Теперь у них раздельные квартиры в одном подъезде. Это, считает ветеран, очень удобно. Дом в Березовке был старым и ветхим. Получить взамен благоустроенное жилье, считает он, большая удача. Сын и прежде работал в Аксае. И хотя расстояние от Березовки до Аксая невелико, жить рядом с местом работы, конечно, гораздо лучше. Старшая внучка ходит в школу. В январе, уже на новом месте жительства, родилась младшая. Поэтому новоселов очень радует, что и школа, и детский сад неподалеку от дома. Да и в поликлинику к врачу любого профиля попасть в городе гораздо проще, что в преклонном возрасте совсем немаловажно.

Аккенже Канатбаева жила в поселке Бестау. В нем на момент переселения оставалось всего 30 дворов. Самой большой проблемой, вспоминает она, были дороги. Зимой, случалось, их заметало так, что ни пройти, ни проехать. Качество воды в колодце тоже оставляло желать лучшего. Случались и перебои с электро­энергией. Теперь все эти проблемы позади. Горячая и холодная вода в благоустроенной квартире для сельского жителя – большая радость. Но права пословица, что к хорошему быстро привыкают. В родном поселке Аккенже работала отборщицей проб воздуха. Контроль за его состоянием в населенных пунктах, находящихся по периметру охранной зоны месторождения, ведется КПО постоянно. По ее словам, каких-либо экологических нарушений за все время ее работы не наблюдалось. Решение о переселении порадовало. Сейчас соседи по сельской привычке по вечерам собираются вместе и обсуждают свое житье-бытье. Новоселы довольны тем, что стали горожанами.

Разработана и утверждена концепция второго этапа переселения. В текущем году в Аксае будут построены два девятиэтажных дома в микрорайоне «Карачаганак-1». В микрорайоне «Аралтал» намечено возвести трех- и четырехкомнатные дома с приусадебными участками и хозяйственными постройками. По уровню благоустройства они не будут уступать городским квартирам. Предусмот­рено также строительство дорог, школы и детского сада. В рамках второго этапа разработан четкий механизм материального возмещения предпринимателям и фермерам.

– Оценка имущества березовцев и бестаусцев проведена с привлечением независимой компании, имеющей лицензию на такой вид деятельности, – говорит Кайрат Утегенов. – Под постоянный контроль взяты вопросы трудоустройства. Вышло так, что на первом этапе большинство новоселов преж­де работали в Аксае. Думаю, что и на втором не возникнет вопросов с предоставлением работы учителям и врачам. Они нужны везде. Те, кто не сможет трудоустроиться самостоятельно, будут направлены на социальные рабочие места, а желающие получить новую вост­ребованную специальность – на переобучение. Аксай растет постоянно. Поэтому проблемы занятости решаются на системной основе. Что же касается переезжающих из Березовки и Бестау, мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить им достойные, комфортные условия жизни.