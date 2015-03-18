Жилищные планы Свежий выпуск 754 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Только за счет средств республиканского бюджета по кредитному жилью через систему жилстройсбережений будет построено три многоквартирных дома в микрорайоне «Нур Актобе», что позволит обеспечить благоустроенным жильем 540 семей. На средства из Национального фонда здесь же намечено возведение еще трех зданий.

По словам руководителя областного управления строительства Каната Нуршина, в четвертом квартале этого года в микрорайоне будет сдан под ключ 234-квартирный арендный дом для молодых семей. На эти цели предусмотрены средства в размере 440,7 млн. тенге. Планирует начать строительство в новом микрорайоне и АО «Казахстанская Ипотечная Компания», которое намерено ввести в будущем году два жилых дома общей площадью 28 тыс. квадратных метров. Квартиры будут распределены среди граждан, которые стоят в списке очередности на получение жилья в местных исполнительных органах.



