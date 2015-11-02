Возгорание произошло в одном из домов, расположенных вблизи отеля "Рэдиссон" в Астане, передает Kazpravda.kz
.
"2 ноября в 12.53 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Сарыарка, 2. По прибытии на место первых пожарных подразделений стало известно, что горит утеплитель стен под алюкобондом между 4 и 5 этажами 6-этажного жилого дома. Действиями пожарных в 13.17 достигнута локализация пожара. Пожар был ликвидирован в 13.33", – говорится в распространенном сообщении.
В тушении пожара были задействованы 8 основной, 10 специальной техники и 50 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС Астаны.
Инспекторы выясняют площадь пожара и причину возгорания.