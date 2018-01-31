Жилой дом из позолоченных кирпичей построят в США

В одном из районов Нью-Йорка собираются построить дом, фасад которого будут покрывать позолоченные кирпичи ручной работы. Материал будет производиться на испанской фабрике Cerámica La Covadonga, сообщает dom.lenta.ru со ссылкой Nine.com.
Здание построят в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, предполагается, что это будет первое строение из позолоченного кирпича, возведенное вручную. По словам архитекторов, со временем золотой сплав начнет окисляться, и цвет дома изменится.
По проекту на нижних этажах здания собираются обустроить спа-салон, а на крыше будет специальная терраса для пикников. Примерная стоимость апартаментов в еще не построенном здании оценивается в сумму от 965 тысяч до 6,5 миллиона долларов.
В конце ноября 2017 года в Нью-Йорке построили дом из поваленных ураганом Сэнди деревьев. Из переработанного дуба и белой акации создали не только каркас, но и часть мебели: например, книжные шкафы и полки каминов. По специальному заказу был изготовлен обеденный стол и другие предметы мебели.