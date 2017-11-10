Жилой дом обрушился в Ижевске

В девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв, в результате которого погибли люди, сообщает ТАСС.
По данным агентства, оперативный штаб на месте ЧП подтвердил информацию о шести погибших.
"По последним данным, шесть человек погибли, среди них двое – это дети, еще трое пострадали. Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", – проинформировали в оперативном штабе.
фото: twitter.com/susaninudm
"Пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация жителей пострадавшего дома, было спасено более 200 человек", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Группировка сил МЧС на месте ЧС увеличивается. В Ижевске развернуто три пункта временного размещения. Организовано горячее питание. Работают детские комнаты и социальные службы. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно.
"С места обрушения убрано и вывезено 725 кубических метров строительного мусора. В ближайшее время в Ижевск прибудут специалисты МЧС с мобильным диагностическим комплексом по оценке устойчивости зданий "Струна". В настоящее время группировка сил на месте превышает 1 тысячу человек и более 180 единиц техники, от МЧС – 670 человек и более 100 единиц техники. На данный момент не установлено местонахождение двух человек – жильцов дома. Ведутся их поиски", – добавили в экстренных службах.
По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.