В мире
Жилой дом обрушился в Ижевске
В девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв, в результате которого погибли люди, сообщает ТАСС.

По данным агентства, оперативный штаб на месте ЧП подтвердил информацию о шести погибших.

"По последним данным, шесть человек погибли, среди них двое – это дети, еще трое пострадали. Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", – проинформировали в оперативном штабе.


фото: twitter.com/susaninudm

"Пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация жителей пострадавшего дома, было спасено более 200 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Группировка сил МЧС на месте ЧС увеличивается. В Ижевске развернуто три пункта временного размещения. Организовано горячее питание. Работают детские комнаты и социальные службы. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно.

"С места обрушения убрано и вывезено 725 кубических метров строительного мусора. В ближайшее время в Ижевск прибудут специалисты МЧС с мобильным диагностическим комплексом по оценке устойчивости зданий "Струна". В настоящее время группировка сил на месте превышает 1 тысячу человек и более 180 единиц техники, от МЧС – 670 человек и более 100 единиц техники. На данный момент не установлено местонахождение двух человек – жильцов дома. Ведутся их поиски", – добавили в экстренных службах.

По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
День выпускников КазНУ
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
Референдум-2022: по пути системного обновления
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Референдум-2022: знать права и обязанности
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Общество , Здравоохранение , В мире
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
В мире
На Илона Маска подали в суд из-за Twitter
В мире
Названо самое старое дерево в мире
Кино , В мире
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]