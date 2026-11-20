Число погибших после взрыва достигло 5, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тела пяти человек найдены спасателями в результате взрыва и частичного обрушения жилого дома на окраине Тбилиси, поиски еще одного продолжаются, сообщает телекомпания "Имеди".

Ране сообщалось о трех погибших.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, среди них есть несовершеннолетний. Всего после происшествия пропавшими без вести числились семь человек. Ранее спасателям удалось извлечь из-под обломков живой трехлетнюю девочку. Ребенок провел под завалами более восьми часов. По информации врачей, ее состояние удовлетворительное», - сообщает ТВ.

Взрыв произошел утром 19 ноября в пятиэтажном жилом доме. По данным главы МВД Тамаза Сулханишвили, причиной стало скопление природного газа при использовании газового обогревателя в квартире на пятом этаже.

В результате взрыва часть здания обрушилась. На месте продолжается поисково-спасательная операция, осложненная угрозой дальнейшего обрушения конструкций.

По факту происшествия начато расследование. Часть здания признана непригодной для проживания, жильцов эвакуировали и переселили в гостиницы.