Жилстройсбербанк будет сотрудничать с акиматами Акмолинской и Северо-Казахстанской областей
Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова подписала меморандум о сотрудничестве с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Сейчас в местном акимате в очереди на земельные участки стоят 8 200 человек. Согласно документу, акимат выделит 2 094 участка в Петропавловске под строительство индивидуальных жилых домов и подведет к ним коммуникации. Жилье будет построено в едином архитектурном стиле в поселке Солнечный. Затем его смогут выкупить по доступной цене очередники акиматов, стоящие в очереди на земельные участки. Если у них не будет возможности приобрести жилье самостоятельно, то сделать это можно будет с помощью льготных займов от Жилстройсбербанка.
Совместная работа проводится в рамках новой жилищной программы "Нұрлы жер". Реализация объектов начнется в следующем году. По условиям программы "Нұрлы жер", стоимость 1 кв. м не должна превышать 120 тысяч тенге.
В 2017 году справить новоселье смогут порядка 1 000 жителей Северо-Казахстанской области. В данный момент в рамках программы "Нұрлы жер" ведется строительство 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 83,3 тыс. кв. м, из них 7 домов на 600 квартир – по линии Жилстройсбербанка.
"Для нас очень важно помочь людям приобрести столь необходимое им жилье. В регионе 2,5 тысячи заемщиков, которые накопили 50% от стоимости жилья и могут приобрести его в кредит под 5% годовых. В портфеле банка сейчас 27 тысяч жителей Северо-Казахстанской области, которые открыли вклады и поверили в систему ЖСС. Только каждый 10-й из вкладчиков стал заемщиком", – отметила глава банка Ляззат Ибрагимова на встрече с акимом СКО.
Также она подписала аналогичный меморандум с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным о строительстве жилых домов в регионе и посетила строительные площадки. Здесь по линии местных исполнительных органов сейчас строится 6 домов на 206 квартир, по линии "Байтерек Девелопмент" – 198 квартир.
Кроме этого, Ляззат Ибрагимова встретилась с частными застройщиками, которые хотят сотрудничать с банком в рамках программы "Свой дом". Квартиры для вкладчиков ЖССБК они намерены реализовать по цене 165 000 тенге за 1 кв. м.
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" – дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – является единственным банком в республике, реализующим систему жилищных строительных сбережений.
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