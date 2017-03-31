Жилстройсбербанк отменил комиссию за открытие депозита

Экономика
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Фото с сайта alau.kz
Решением совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") отменена комиссия за открытие депозита, передает Kazpravda.kz.

"Решением совета директоров комиссии за заключение договора о жилищных строительных сбережениях и за увеличение договорной суммы установлены в размере 0 тенге. Изменения вступят в силу с 3 апреля 2017 года", – уточнили в ЖССБК.

Ранее размер комиссионного сбора за оказание перечисленных услуг составлял 0,55% от договорной суммы и суммы увеличения депозита.

Советом директоров также предварительно утверждены: годовая финансовая отчетность банка за 2016 год, отчеты правления банка о результатах деятельности по состоянию на 1 января 2017 года, отчет об исполнении плана мероприятий на 2014-2016 годы по реализации Долгосрочной стратегии банка на 2014-2023 годы за 2016 год. Рассмотрен ряд вопросов, касающихся организационной структуры банка и кадровых перестановок.

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