"Жилстройсбербанку" ищут профессионального инвестора

Экономика
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Фото с сайта kursiv.kz
Для управления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" нужен профессиональный инвестор. Об этом сообщил председатель нацхолдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев в ходе заседания Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"По "Жилстройсбербанку" предлагается реализация только стратегическому инвестору или квалифицированному, профессиональному инвестору, который имеет профессиональные навыки в сфере банковской деятельности или в сфере строительных сбережений. Это позволит сохранить доверие к системе жилищных строительных сбережений, так как приватизация неквалифицированному инвестору может вызвать отток депозитов и развал системы", – пояснил он.

В холдинге не отвергают версии, что инвестор для банка может быть не найден. В таком случае, отметил Бишимбаев, совету директоров "Байтерека" будет предложено определить дальнейший ход приватизации данного актива.

ЖССБ, созданный в 2003 году, вынесен холдингом "Байтерек" на торги в числе четырех компаний: "Жилстройсбербанк", "Национальное агентство технологического развития", "КазЭкспортГарант" и активы Инвестиционного фонда Казахстана.

Банк является единственным финансовым институтом в Казахстане, реализующим систему жилищных строительных сбережений в рамках госпрограммы "Доступное жилье-2020".

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