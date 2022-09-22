фото с сайта акимата Астаны
Общество , Цифровизация
Жилые массивы Астаны начали подключать к высокоскоростному интернету

Жителей частного сектора Коктал-2 подключат к цифровому телевидению и высокоскоростному интернету на скорости до 500 Мбит/с по технологии Gpon, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Это стало возможным благодаря совместному проекту Управления цифровизации и государственных услуг Астаны и ТОО "Казахские домашние сети" (ТМ Almaline), при поддержке акимата района Сарыарка.

Стоит отметить, что проблема с некачественным интернетом в указанном районе не находила решения около 8 лет. Сегодня проходят активные работы по подключению сетей, и первыми доступ к высокоскоростному интернету получат жители западной части Коктал-2, проживающие по улицам Баршын, Улытау, Саумалколь, Куланотпес, Айдарлы.

Ориентировочные сроки подключения первых абонентов - середина-конец октября.

Затем подключение новых жителей будет идти в восточном направлении. Полное покрытие Коктал-2 сетями ВОЛС планируется завершить в середине-конце ноября. По завершению, аналогичные работы начнутся в жилых массивах Коктал-1 и Агрогородок. Отметим, что жителям частного сектора будут предложены бесплатное подключение, гибкие тарифные планы и высокий сервис обслуживания.

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