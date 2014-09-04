Об этом говорится в сообщении на сайте партии, передает Лента.ру
.
Отмечается, что Жириновский готов приехать, но на определенных
условиях, обеспечивающих ему безопасное пребывание в столице Украины. "С
удовольствием поеду, но мы просим разрешить высадку российского десанта
в аэропорту "Борисполь". Когда наши ребята зачистят Киев от нацистской
нечисти, я спокойно прогуляюсь по мирной столице Малороссийского
федерального округа России до следственного управления на улице
Богомольца", – отметил лидер ЛДПР.
Ранее Владимир Вольфович заявлял, что как только придет официальная повестка, он поедет на допрос.
Второго августа МВД Украины вызвало на
допрос Владимира Жириновского, лидера КПРФ Геннадия Зюганова,
бизнесмена Константина Малафеева, а также министра обороны Сергея Шойгу.
Их обвиняют в пособничестве ополченцам на востоке Украины и
финансировании их деятельности.