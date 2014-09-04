Жить, а не просто существовать... Статьи 1643 Беседовал Геннадий ДОРОНИН

Так начал наш сегодняшний разговор Гадильбек Шалахметов, известный журналист и исследователь.



Формальным поводом для нашей беседы послужила полувековая дата промышленного освоения Мангышлака, справедливо названного "полуостровом сокровищ".



Надо сказать, что в те годы немало было романтиков, которые не только придумывали звучные поэтические названия пустыням, ледникам и шельфам, но и готовы были посвятить свои жизни работе в этих пустынях и на ледниках. Современный плейбой зевнет, скучая: что за удовольствие добровольно запереть себя в каком-нибудь городишке на границе с цивилизацией, где нет ни одного гламурного салона, ночного клуба? А мы в свое время до хрипоты спорили, кто нужнее – физики или лирики. В результате физики становились поэтами, поэты торили дороги к полюсам.



Об одном таком человеке мы не могли сегодня не вспомнить. Романтике, неф­тянике, писателе. Всевышний разделил его жизнь на две равных половины, и обе наполнил трудом, преодолением и победами над самим собой.



Человек этот – Рахмет Утесинович Утесинов. Это он с товарищами, коллегами, а, наверное, правильнее сказать – единомышленниками, забил первый колышек в основание города Жанаозена. Еще один повод вспомнить героев-нефтяников – вышедшие не так давно в алматинском издательстве "Мереке" и издательстве "Қоғамдық қоры "Mұнайшы" два тома о Рахмете Утесиновиче.



Хотя не думаю, что для этого нужен какой-то особый повод. Такие люди, их дела – это часть истории нашей страны, и забыть о них невозможно. Забыть – все равно что потерять память.



Книгу издательства "Мереке" предваряют строки знаменитых людей, когда-то знавших Утесинова, соприкоснувшихся с этой неординарной судьбой. Процитирую буквально по паре строк.



Мурат Ауэзов, культуролог:



"Рахмет Утесинов. К счастью, о его судьбе еще в советские годы тележурналистами Гадильбеком Шалахметовым и Мариной Голдовской был снят документальный фильм "Испытание". Во время съемок один из чиновников сказал: "Ну что ему нужно? Вы знаете, какую пенсию он получает? Да за эти деньги я бы пальцем не пошевельнул". Авторы картины ответили просто: "Именно поэтому мы снимаем фильм о нем, а не о вас".



Марина Голдовская, режиссер:



"К этому фильму я готовилась много лет. Меня давно занимал вопрос, можно ли в документальном кино сделать картину, по своему драматизму подобную "Девяти дням одного года", картину о Мужестве, Цельности, Одержимости? И вот наконец встреча. Волевое, сильное лицо, добрые, молодые и умные глаза, выразительная мимика, необычайная подвижность при почти полной неподвижности – Утесинов уже восемь лет прикован к креслу-коляске. В нем было счастливое сочетание открытости, искренности, дара человеческого общения и личного обаяния".



Константин Симонов, писатель:



"Рахмет Утесинов – потомственный казахский нефтяник, человек большой, трудной, героической и драматической судьбы. Вот на этом человеке, на его стойкости видно, чего стоят люди".



Роберт Рождественский, поэт:



"Человек должен быть сильным. Он должен быть сильным для выполнения своей мечты и во имя этой мечты. Особенно сильным, немыслимо сильным он должен быть, когда на его долю выпадает вдруг страшное испытание..."



Михаил Толмачев, журналист:



"Редкий человек, даже в наше время, может по праву сказать: "мой город". "Мой" в том смысле, что без него город не состоялся бы".



– Гадильбек Минажевич, вас называют вдохновителем экспедиции "Каспий: нефть и культура", вы тоже человек, инициировавший большое и полезное начинание. Как отнесся к экспедиции Рахмет Утесинович? В свое время во многом благодаря вам страна узнала об Утесинове. Теперь вы говорите о духовности, неразрывности культуры…



– Он в 2004 году не просто одобрил нашу экспедицию, пригласил ее участников к себе домой, пожелал удачи. Не побоюсь громких слов и скажу, что участники нашей экспедиции постоянно чувствовали незримое присутствие аксакала. Это наша общая земля, но это и земля Утесинова.



Напомним читателям, особенно молодым, основные вехи его жизни. Начнем с того, что он – живая легенда, о таких, как он, поют песни у костров, такие характеры выковываются на славу народам. Никакие эпитеты не кажутся нескромными, когда они употребляются в его адрес. Первопроходец, замечательный писатель, человек целеустремленный, цельный…Лично я горжусь знакомством с ним…



А сначала мне довелось посмотреть знаменитый фильм Марины Голдовской и Гадильбека Шалахметова "Испытание", который прошел в свою пору по экранам всего Советского Союза, демонстрировался во многих зарубежных странах. Как жалко, что уже очень давно на экранах кинотеатров не увидишь ничего подобного!.. Хорошо, что казахстанские издательства не забыли об Утесинове, выпустили хорошие книги о нем.



Этот человек впору пришелся к этому краю, как будто здешняя, скупая на подарки, земля ждала его, ждала таких, как он. И дождалась.С того момента их судьба стала единой – у человека и его земли.



Это уникальная земля. Кажется, что на ней живут титаны, и, может, так это и есть? Наверное, эти края под силу одолеть только сказочным батырам, и они бывают здесь.



Рахмет Утесинов приехал на Мангышлак в 1963 году, стал первым начальником нефтепромыслового управления "Узень". И уже через год был отправлен первый эшелон мангышлакской нефти на Гурьевский нефтеперерабатывающий завод. С тех пор извлечены из этого месторождения сотни миллионов тонн нефти... Не цифры главное: вопреки многим предсказаниям поднялся в пустыне город, зазеленели листочки на деревьях, дети по утрам бегут в школы. Рахмет Утесинович рассказывал: «Когда я приехал, то увидел голую степь. Ничего не было, пустота... И вот эта равнина и стала для нас местом работы, местом всей жизни. Километрах в шестидесяти от нас был колодец, вот оттуда мы и доставляли воду... Примерно год мы жили на привозной воде".



Г. Шалахметов продолжает: "В шестидесятых годах прошлого века многие молодые люди стремились реализовать свои возможности – в искусстве, литературе, производстве – не только ради достижения материального благополучия… Закрытое советское общество давало не так много возможностей для самовыражения, и они использовались в полной мере. У всех на устах были имена хирургов, пересадивших сердце, космонавтов, совершавших тогда первые полеты, шахтеров, выдававших на-гора все больше и больше угля, футболистов, хорошо игравших без миллионов долларов…



Но, пожалуй, самыми привлекательными, я могу даже сказать, "романтикообразующими" профессиями были – нефтяник, гео­лог… Я до сих пор помню дюжины две песен, посвященных им: "Письма не жди, письма не жди, дороги отсырели…", "Под крылом самолета…", "На это место нету карты, идем вперед по абрису…"



Так что недостатка в тех, кто готов жить в палатке, не было. Среди них и наш герой.



– Гадильбек Минажевич, но почему все-таки Утесинов? Он там был не один.



– Я бы мог ответить так. Достойных людей в стране немало, но Утесинов один…



Действительно, героя было найти легко и одновременно бесконечно трудно. Но знакомство с Рахметом Утесиновым перевернуло наши представления о самой жизни, ее основополагающих принципах.



Меня всегда тянуло в эти святые места. Чувствовалось, что именно здесь наиболее тревожит сознание симбиоз духовного и материального. Как будто тут обнажены нервы самой земли. В нашем мире не бывает случайностей, случайности надо еще заслужить…Поэтому с Мариной Голдовской мы и затеяли этот фильм, чтобы показать, что эта земля дарит не только нефть и полезные ископаемые, но и откровения человеческого Духа.



Трудностей в новом городе было хоть отбавляй. И до сих пор, спустя полвека пос­ле первого колышка, жить здесь непросто. Но трудности как бы подстегивали, заставляли работать едва ли не круглые сутки. Собственно, и города еще никакого не было, а стояли вагончики, кем-то оставленные здесь. С этих вагончиков и начался Жанаозен.



Из книг об Утесинове узнаем: "Дороги не было, рабочих из города Шевченко, где они первоначально поселились, доставляли по бездорожью. Представьте себе раскаленный летом и продуваемый лютыми ветрами зимой полуостров. Пыль, местами заболоченная почва. И вот тогда наши рабочие сами решили: мы приехали работать в Узень, а не в Шевченко. И поставили барак. Потом небольшие дома построили, и так, по сути дела, стихийно образовался поселок. Это уже потом он получил статус города".



Но судьба – испытательница человека, готовила ему страшное испытание. 29 октября 1969 года он попал в автокатастрофу, семь месяцев пролежал в больнице, потом выслушал приговор: он навсегда будет прикован к креслу-каталке. Должно быть, самым страшным для него было то, что он не сможет заниматься своим любимым делом.



Рассказывает Г. Шалахметов: "Новые книги о знаменитом нефтянике вполне можно назвать энциклопедиями мужества, стойкости, высоты человеческого духа. Не станем сегодня подсчитывать тонны и баррели, их может быть больше или меньше, важнее – верность выбранному делу, не профессии, а именно делу, служению своему народу. Авторы сборников сумели найти слова и факты, которые глубоко и выпукло раскрывают характер «настоящего человека".



Оказавшись прикованным к креслу-каталке, он не сдался, не пал духом. Он взялся за решение одной из ключевых проблем месторождения. Дело в том, что тамошняя нефть – совершенно особая – высокопарафинистая, трудноизвлекаемая, густая, как гудрон. Она забивала трубы тромбами, замерзала уже при температуре тридцать градусов по Цельсию – хлопот с нею было выше головы. Над этой проблемой бились инженеры, ученые, и тут за дело взялся инвалид. Далеко не все верили в эффективность предложенного им метода – подогрева нефти на специальных станциях, расположенных вдоль трубопроводов, но тем радостнее было его сторонникам, когда уже первые испытания принесли успех. Предстояла еще большая работа, но главное – он поверил в себя. И люди поверили в него.



Он взялся за перо. В одной из книг об Утесинове сказано: "Литература и ее духовная вершина – поэзия – дали ему возможность оставаться в рядах самых деятельных наших современников и продолжать оправдывать звание (даже не само звание, а саму его суть) первопроходца…" Он был принят в Союз писателей Казахстана – вполне заслуженно. Он – автор многих книг, многочисленных поэтических публикаций в периодике. С середины семидесятых годов одна за другой выходят его книги: "Ожившая река", "Неспетая песня", "Открытие гиганта", "Факел в степи", "Тысяча дорог Мангышлака", "Песчаная коса", "Пасмурные дни" и другие.



Вот какие слова нашел о нем писатель Сатимжан Санбаев: "Рахмет Утесинов не желал себе снисхождения от сильных мира сего и в конце концов пришел в литературу. Пришел как в мир спасения, а получилось, нашел себя. Начал он с серии очерков, посвященных нефтяникам, которые вышли отдельной книгой под названием "Ожившая река". Первооткрывателем его литературного дара оказалось издательство "Казахстан", выпустившее сборник в 1974 году. Воодушевленный первой удачей, Рахмет Утесинов пишет роман "Неспетая песня", который был выпущен издательством "Жалын" в 1978 году. Об этой книге, кстати, тепло отозвался академик Мухамеджан Каратаев…



И проба пера в новом для себя жанре – поэзии, похоже по всему, удалась Рахмету Утесинову. Первые стихотворения его печатались на Мангышлаке – в областных и городских газетах, прекрасная подборка стихов появилась на страницах журнала "Жалын". Тут впору вспомнить слова незабвенного Роберта Рождественского, сказанные им однажды в телевизионной программе "Документальный экран": "Я желаю Рахмету Утесинову работы, удачи и мужества. Ведь воистину прекрасно, когда человек, даже пережив трагедию, продолжает бороться, продолжает любить жизнь. Жизнь, а НЕ просто собственное существование в ней".



Говоря об Утесинове, безус­ловно, нельзя умолчать о Сафи Утебаеве. Конечно же, не вдвоем – втроем все это они открыли, вбили первые колышки, построили города и уселись писать мемуары. Их окружали люди: специалисты, ученые, инженеры, строители. Но эти двое, каждый по-своему, всегда были – на шаг, на полшага впереди. За ними шли люди. Одна из казахстанских гезет написала так: "Бог придумал нефть, а Сафи ее нашел". Красивая фраза. Но только фраза. Нефть – дело коллективное. Индивидуальное – тоже.



Сафи Утебаев – это человек-легенда, первооткрыватель нефтяных месторождений Кульсары, Комсомольск, Кенкияк, Каратон, Мунайлы, Жетыбай и других. Здесь упомянем только фамилии тех, кто стоял у истоков казахстанской нефтяной отрасли.



Первая волна инженеров-нефтяников формировалась в 30-годы. Среди них были: Сафи Утебаев, Мухамбет Исенов, Таумыш Жумагалиев, Нарен Имашев, Галымжан Хакимов, Жолдаскали Досмухамбетов, Нуролла Шукеев, Косымбай Жумакешов и другие. Затем пошла вторая волна – Абилгазы Ильясов, Хансултан Аухатов, Сары Юсупов, Сабыр Зорбаев, Сырым Жиенбаев. Все они закончили известные институты в городах: Москва, Баку, Грозный, Уфа, Саратов. Сафи принимал участие в судьбе каждого из них.



Утебаевы – большая династия. Омар, Кали, Каби, их дети Болат, Аслан, Роза – все они нефтяники, начинали и работали вместе с Сафи. Сафи Утебаевич не делил людей по национальности, ко всем относился одинаково. Среди людей, которым он доверял ответственные участки, были русские, евреи, немцы, корейцы, представители других национальностей. У них он пользовался непререкаемым авторитетом. Словом, Сафи был настоящим интернацио­налистом.



– Мы сегодня смогли назвать только некоторые фамилии казахстанских нефтяников. Думаю, придет время, когда будет создана многотомная история казахстанской нефти, в которой будет названа славная плеяда всех наших неф­тяников. Каждый будет на виду. Думаю, что будет в этих хрониках и ваш с Голдовской фильм…



– Известно, что из-за нехватки местных кадров неф­тяной отраслью Казахстана долгое время руководили представители других регионов Союза. При Сафи местная молодежь большим потоком направлялась на учебу, выдвигалась на руководящие должности. Не это ли является патриотизмом?



Сафи сумел смело защитить себя и других в период сталинских репрессий 1937 года. При его содействии из застенков КГБ были быстро освобождены нефтяники Р. Сагындыков, Н. Имашев, С. Жиенбаев. Это было настоящее мужество и героизм.



Жизнь Сафи Утебаевича протекала в сложное время – Октябрьская революция, Великая Отечественная война, разделение мира на лагеря. Но, несмотря на все это, выходец из рядовой казахской семьи Сафи, благодаря своей целеустремленности, стал видной личностью своего времени, вырос до уровня государственного деятеля. Мы не забываем о тех, кто не жалел ни сил, ни знаний, ни своего здоровья для благополучия нашей республики.



– У каждого поэта бывает муза. Утесинов не является исключением.



Шалахметов: – Замечательная жена, настоящий друг, спутник всей жизни Сакыш Кабдрахмановна Карабалина окружила мужа теп­лом и заботой. Они воспитали четверых замечательных детей. Все они получили высшее образование и работают в сфере нефтяной промышленности. Должно быть, их вдохновляет пример отца. Но это уже другая повесть.

