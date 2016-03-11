Доминанты долголетия



– Кожа у вас сухая, надо больше пить воды, и эндокринная система нарушена, хоть вы и не замечаете пока, – выдает моложавый, не по годам подтянутый и энергичный мужчина, едва пожав мою руку для приветствия.

– Собственно, я пришла по заданию редакции, написать о вас хочу, – пытаюсь я скрыть свой скепсис касательно любого вида неофициальной медицины.

– А вы ничего не поймете, если не испытаете на себе, – не терпящим возражений тоном говорит доктор и укладывает меня на кушетку, по ходу проводя диагностику. – Лет в 12-13 испытали стресс, и вон как вас перекосило. Беречь бронхи надо, риск пневмонии заложен с молоком матери. А по руке вижу: в семье строгая и жить долго будете.

Слегка ошеломленная, начинаю понимать, почему иногда кривит рот, а простудные заболевания давно перешли в разряд хронических.

– По нумерологии ваша цифра шесть – вот откуда неудачи в личной жизни, неспособность заработать больше, чем обычно, вас часто обманывают. Но имя начинается на доминантную букву «А» – уже хорошо.

В этот момент меня диагностируют на чувствительность собственных чакр.

– Если о чакрах подробней, нужно неделю разговаривать, – говорит целитель. – Сейчас почистим вас по методу рейки, и защиты от болезней лет на пять хватит. Биополе восстановим, вес нормализуем, анатомию выставим, рост увеличим и растяжку. Когда-то спортом занимались и бросили, отсюда проблемы позвоночника. А многие заболевания внутренних органов связаны в первую очередь с состоянием тех или иных позвонков. Есть даже такое правильное выражение: «Береги свой хребет!»

Тут мне начинают «ломать» каждый пальчик на руках, выворачивать ноги, «хрустеть» шеей, грудной клеткой и спиной. Забегая вперед, скажу, что после одного сеанса у Масагута Камзина я выросла на сантиметр, заметно лучше стала растяжка. Ощущение было как после длительной тренировки, но в последующие дни боли в спине и ногах не беспокоили. Меня еще ждали магнитные иглы, массажный аппарат «Кандадзя», насыщающий каждую клетку организма кислородом, и уникальная кровать для сухого скелетного вытяжения, которая уже 40 лет верой и правдой служит своему владельцу и его многочисленным пациентам.

– А вообще вам почаще улыбаться нужно, – говорит доктор Масагут. – В нас заложены очень большие скрытые резервы. Человек может жить 100 лет и не болеть. Для этого нужно совсем немного. Ходить ежедневно как минимум 1 300 метров. Полоскать нос солевым раствором. Пить воду из расчета «масса тела, умноженное на три»: если 70 килограммов, то 2,1 литра в день. Делать физкультуру. Питаться натуральными продуктами – молоко, сметана, творог, курт, овощи и фрукты, черный или подсушенный хлеб. И обязательно любить, в том числе физиологически. Я, например, дедушка уже двенадцати внуков, а мечтаю в девяносто стать отцом!

Первое правило – не навреди

Комплементарная медицина, гласит определение, – это совокупность нелекарственных и нехирургических методов лечения, в число которых входят различные виды массажа, энергетическая практика, ароматерапия... Масагуту Камзину, как рассказал руководитель учреждения «Народные и духовные целители Казах­стана» Шакен Шинтаев, присвоено звание магистра комплементарной медицины, что означает: специалист высшего класса традиционной народной медицины. Учреждение Шинтаева – аккредитационный центр, имеющий международное признание, и получить здесь сертификат довольно сложно.

Сам доктор Масагут называет себя био­энерготерапевтом, в своей практике использует различные методы оздоровления, включая мануальную, гирудо- и фитотерапию, древнюю духовную практику. Кроме того, в арсенале доктора множество вспомогательных инструментов, некоторые из которых он разработал сам. А началось все еще в далеком детстве, когда Масагут остановил кровь из своей раны, а позже практически оживил брата, попавшего в беду. Уже тогда он почувствовал свои особенные возможности.

В 1988 году он окончил Алматинский зооветеринарный институт. И с тех пор уверен, что мировая ветеринария ушла далеко вперед от медицины человека.

– У животных не бывает остеохондроза. И человек может от него избавиться очень просто, ходя на четвереньках! – говорит доктор. – С годами человек «садится», и нужно периодически делать вытяжение. Конечно, каждый – индивид, и шаблоны не подходят. Но ни в коем случае нельзя делать пациенту больно, первое мое правило – не навреди.

За годы практики доктор Масагут собрал множество документальных свидетельств эффективности своего труда: различные дипломы и сертификаты тянут на два с лишним килограмма (вместе взвесили для интереса), в том числе прошел повышение квалификации в Алтайском государственном медицинском университете. А тетрадей с откликами и благодарностями, фотографий и историй болезней – не счесть. Довелось мне побеседовать по Интернету и с его бывшими пациентами, многие, кстати, из России, есть из Германии, Италии, Венгрии, Украины. Большинство дружат с Камзиным десятилетиями. Дает доктор и онлайн-консультации.

Отдельная категория – дети с ДЦП. Некоторых лечит на благотворительной основе. Детей доктор Масагут очень любит, но жалеть их, говорит, нельзя. Побывав на одном из таких сеансов, я поняла: прав доктор. Он с ними на равных, и они это чувствуют, доверяют, а значит, стараются. А без старания тут никак: выдержать часовые занятия на тренажерах, специальные упражнения и массажи не каждый взрос­лый сможет. Дети с ДЦП после лечения у Камзина даже ходить пытаются, конечно же, с помощью других.

Дает надежду на исцеление доктор Камзин даже инвалидам первой группы. Медицинские анализы и диагнозы ему не нужны, он их сам ставит. Медицинское вмешательство, а тем более операции считает неестественными для человека, к тому же наркоз до пяти лет жизни отнимает. Но бывают, конечно, случаи, когда сам направляет пришедшего в больницу.

– Например, назначают операцию на почках, а дело всего-то в десятом грудном отделе позвоночника. Если позвоночник в идеальном состоянии, то и болеть человек не будет, – утверждает М. Камзин. И добавляет: учитесь правильно сидеть – не закидывая ногу на ногу, спать – не кладя руку под голову, вставать с кровати – без опоры на руки и даже правильно ходить.

Нет мобиле и деньгам!

Все это и многое другое он первым делом испытывал и прививал себе. Потому как не поверит больной чахлому доктору, который о себе позаботиться не смог. Сам Масагут в 60 выглядит на 40, спит по несколько часов в сутки, зато с пациентом может и до десяти часов работать, по три минимум. Зимой – в прорубь, летом – на природу, к деревьям, сам дом строит, причем преимущественно в деревянной отделке. Физический труд, говорит, очень важен. В жизни не пил, не курил и зависимых от этого дела просто не понимает. Разводит собственное хозяйство в пригороде Астаны, чтоб питаться только экологически чистыми продуктами. Кстати, младшая дочь Бигадша, когда одноклассники гриппуют, практически не болеет, причем не получив ни одной прививки.

Из интересных особенностей доктора – способность приклеивать к своему телу вилки и ложки и даже тяжелый чугунный утюг. Еще Масагут Камзин не пользуется сотовым телефоном и последние годы совершенно не носит денег. Отказаться от вредных достижений цивилизации ему позволяет любимая супруга Гульгайша.

– Жена – ваша правая рука? – интересуюсь я.

– Обе руки! – не сомневаясь, отвечает доктор Масагут. – Моя муза, родственная душа. А вообще мужчины должны знать, что если трех женщин обманешь или обидишь, их негатив перекрещивается, и у мужчины начинаются проблемы с потенцией. Надо хорошо расставаться с бывшими возлюбленными и оставаться друзьями.

Гармония с близкими – еще один залог здоровья, уверен наш герой. Человек теряет интерес к жизни, когда перестает терять голову. Любовь стимулирует, продлевает жизнь. И наоборот, негативная энергия разрушает. Попил кто-то кровушки – релаксируйте, открыв две ладошки. Или потрите их просто друг об друга. А после погладьте больное место, поговорите с ним, снимите руками боль. В человеке много скрытых резервов, нужны только знания, чтобы пустить их во благо. Тем более что в каждом из нас есть частичка бога.

Ежедневная работа над собой

– Сколько живу, столько и учусь. Каждому надо всегда работать над собой. И не только бороться с последствиями, но и искать причину. В том числе на тонком уровне, – говорит М. Камзин. – Человек как губка, все впитывает. И если он все время живет как по шаблону, то к нему все и прилипает. Нужно раз в десять дней менять обстановку, род занятий, съездить к близким, то есть работать на уровне сознания и выходить из матрицы.

Свое дело он называет работой кочегара. К другим методам лечения, включая официальные, относится с почтением: каждый, говорит, делает ровно столько, на сколько выучился. Такое же отношение к БАДам: с их приемом мы, жители постсоветского пространства, конечно, значительно опоздали, но кому-то они помогают. Его методы восстановления организма без лекарств и хирургических вмешательств ценят за рубежом, куда большинство наших как раз стремится ездить на операции.

А все очень просто, любит повторять доктор. Начался зоб – носи янтарь. Горло беспокоит – учись петь. Простатит победят езда на велосипеде, катание на лошади или даже на банальных двусторонних качелях. Чтоб легкие были в порядке, нужно дышать животом. Вода, настоянная на серебре, очень полезна. Помимо ходьбы на четвереньках, делайте передвижения, сидя на ягодицах. Бороться с лишним весом можно, лишь выпивая с утра натощак стакан кипятка. Даже обычную воду каждый может для себя заговорить.

– В любом человеке есть инстинкт самосохранения и заложены большие возможности. Очень важно психо-эмоциональное состояние. Неизлечимых болезней практически нет, – утверждает доктор Масагут.

На вопрос о засилии магии в наши дни отвечает: «Морально устойчивый человек, который любит себя, свою семью и быт, не будет к этому прибегать». Поэтому главное – быть в ладу с самим собой.

Имя Масагут означает «счастливый». Наш герой действительно счастливый человек, и даже хобби у него настоящее, мужское, он коллекционирует ретро-машины. Первую приобрел еще в 1969-м. Есть в коллекции экземпляры 1939, 1942, 1955 годов. Дело это хоть и затратное, но очень увлекательное. К машинам, как и к пациентам, доктор Масагут, которого еще называют автомобильным лекарем, относится с любовью, чиня их, собирая буквально по крупицам и давая им новую жизнь.

…Каждый раз, провожая гостей, доктор Масагут обнимает и желает гармонии и здоровья. А уходящие от него желают всех благ ему, доктору, который учит каждого, как помочь самому себе.