Жить без ограничений

Поводом для разговора стал международный День белой трос­ти – символа людей, лишенных зрения. По словам библиотекаря Альмиры Сайкеновой, за словом «инклюзия» кроется важная гуманная цель: поддержать людей с ограниченными возможностями в их стремлении учиться, работать, передвигаться, быть в курсе событий, иметь хобби… Иначе говоря – полноценно жить! В этом по-настоящему добрую помощь оказывают современные разработки. Например, нейросеть с опцией скринридера, тактильные дисплеи Брайля, принтеры для тактильной графики, сканеры с речевым воспроизводством, тифлоплееры, тифлотрости, говорящие электронные бытовые приборы…

– Современная тифлотехника – это настоящие мосты в мир знаний. У нас есть программы экранного доступа, чтобы люди без зрения или слабовидящие работали с сайтами, приложениями и электронными документами. Скринридеры озвучивают текст с помощью синтезатора речи или выводят его рельефно-точечным шрифтом на специальное периферийное устройство – брайлевский дисплей. Можно слушать или читать руками. А значит, можно учиться, развиваться, проходить курсы, осваивать профессии, – поясняет библиотекарь.

Принявший участие во встрече тифлопедагог привел примеры обучения чтению и письму по системе Брайля. Когда есть базовые знания, дальше можно пользоваться всеми функциями ИИ-помощника. Также особенным читателям представили обновленное собрание аудиокниг казахстанской и зарубежной художественной литературы. Праздничную атмосферу дополнили выступления солистов областной филармонии, хора школьников и песни в исполнении самих инклюзивных артистов.