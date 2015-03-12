Жить, чтобы есть?

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Более того, необходима высокая культура питания, подразумевающая умение управлять и аппетитом, и пищевыми привычками, в том числе правильно разнообразить рацион овощами, фруктами и другими полезными продуктами.
Поэтому результаты исследования качества питания и физической активности казахстанцев вызвали серьезный интерес. Соцопрос по заказу Казахстанской ассоциации «Здоровье народа вне возраста» провела социологическая служба Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. Всего в нем приняли участие 1 500 респондентов из всех областей Казахстана.
Вице-президент Казахской академии питания Юрий Синявский сообщил, что у казахстанцев выявлена серьезная разбалансированность в питании, когда предпочтение отдается хлебобулочным и кондитерским изделиям. Кроме того, большинство казахстанцев (а это свыше 80% опрошенных!) ведут малоподвижный образ жизни и пьют жидкости меньше положенного, хотя норма потребления, согласно ВОЗ, составляет 2,2–2,9 литра воды в день на человека. Это опасно тем, что ведет к избыточному весу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Директор Центра диабета при КазНМУ им. С. Асфендия­рова Жанай Аканов также выразил озабоченность: «Показатель индекса массы тела у 41% опрошенных превышает норму, а развитие сахарного диабета второго типа как раз потенциально возможно у таких людей».
Итак, результаты исследования подтвердили разбалансированность рациона питания, в котором преобладают углеводы. Причем преобладают хлебобулочные и кондитерские изделия из так называемой углеводной «пустышки», то есть муки высшего сорта, а не муки грубого помола, содержащей витамины и минеральные вещества. Об овощах и фруктах мало кто упоминал, так как многие, судя по всему, не считают их «серьезной» едой. Плюс к этому, как отвечали респонденты, они не привыкли к активному отдыху и походам «на природу» предпочитают диван и телевизор.
Учитывая вышесказанное, важны рекомендации специалистов. Юрий Синявский и другие участники проекта, например, считают, что «нам нужна общенацио­нальная программа по изменению пищевых и двигательных привычек людей, пропаганда сбалансированного питания и правильного питьевого режима». И конечно, дальнейшая популяризация физической активности. Все это важно, так как Казахстан поставил амбициозную задачу по вхождению в ТОП-30 самых развитых государств мира. А справиться с ней сможет сильное и здоровое население. Поэтому необходимо как можно быстрее решить ситуацию с неправильным питанием и неверным отношением к физической активности.
В связи с этим, думаю, интересны высказывания некоторых казахстанцев о том, что же такое культура питания, и которые дают надежду к лучшим переменам. К примеру, «культура – это определенный стиль жизни, в том числе стремление сделать гармоничным такой банальный процесс, как насыщение организма питательными веществами» или «культура питания – это когда принимаешь пищу больше для души, а не только для желудка, чтобы элементарно объесться».
В заключение хочется напомнить слова древнегреческого философа Сократа, который утверждал, что вкушает пищу для того, чтобы жить. В то время как другие люди, по его же словам, живут, чтобы есть.

Популярное

Все
Молоко не пропадет
Семья как главная ценность
Чистые источники – забота о будущем
Барометр общественной активности
Возраст измеряется интересом к жизни
17 Gaming – сильнейший в Battle Royale PUBG
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Каналы Нидерландов впервые закрывают из-за засухи
На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай
В Замбии дали старт Международному году волонтеров
Более 20 стримеров привлекли к ответственности за маты в эфире
Представители ОСДП встретились с жителями Сандыктауского района
Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти
Полицейских наградили за задержание разбойника с ножом в Уральске
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Досрочное погашение микрокредита: что необходимо знать заемщикам
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
В Казахстане расширят кредитование проектов животноводства
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Когда молчание делает соучастником преступления
Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Готовность к Азиатским играм
Важная бронза Артема
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]