Жить, чтобы есть? Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Более того, необходима высокая культура питания, подразумевающая умение управлять и аппетитом, и пищевыми привычками, в том числе правильно разнообразить рацион овощами, фруктами и другими полезными продуктами.

Поэтому результаты исследования качества питания и физической активности казахстанцев вызвали серьезный интерес. Соцопрос по заказу Казахстанской ассоциации «Здоровье народа вне возраста» провела социологическая служба Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. Всего в нем приняли участие 1 500 респондентов из всех областей Казахстана.

Вице-президент Казахской академии питания Юрий Синявский сообщил, что у казахстанцев выявлена серьезная разбалансированность в питании, когда предпочтение отдается хлебобулочным и кондитерским изделиям. Кроме того, большинство казахстанцев (а это свыше 80% опрошенных!) ведут малоподвижный образ жизни и пьют жидкости меньше положенного, хотя норма потребления, согласно ВОЗ, составляет 2,2–2,9 литра воды в день на человека. Это опасно тем, что ведет к избыточному весу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Директор Центра диабета при КазНМУ им. С. Асфендия­рова Жанай Аканов также выразил озабоченность: «Показатель индекса массы тела у 41% опрошенных превышает норму, а развитие сахарного диабета второго типа как раз потенциально возможно у таких людей».

Итак, результаты исследования подтвердили разбалансированность рациона питания, в котором преобладают углеводы. Причем преобладают хлебобулочные и кондитерские изделия из так называемой углеводной «пустышки», то есть муки высшего сорта, а не муки грубого помола, содержащей витамины и минеральные вещества. Об овощах и фруктах мало кто упоминал, так как многие, судя по всему, не считают их «серьезной» едой. Плюс к этому, как отвечали респонденты, они не привыкли к активному отдыху и походам «на природу» предпочитают диван и телевизор.

Учитывая вышесказанное, важны рекомендации специалистов. Юрий Синявский и другие участники проекта, например, считают, что «нам нужна общенацио­нальная программа по изменению пищевых и двигательных привычек людей, пропаганда сбалансированного питания и правильного питьевого режима». И конечно, дальнейшая популяризация физической активности. Все это важно, так как Казахстан поставил амбициозную задачу по вхождению в ТОП-30 самых развитых государств мира. А справиться с ней сможет сильное и здоровое население. Поэтому необходимо как можно быстрее решить ситуацию с неправильным питанием и неверным отношением к физической активности.

В связи с этим, думаю, интересны высказывания некоторых казахстанцев о том, что же такое культура питания, и которые дают надежду к лучшим переменам. К примеру, «культура – это определенный стиль жизни, в том числе стремление сделать гармоничным такой банальный процесс, как насыщение организма питательными веществами» или «культура питания – это когда принимаешь пищу больше для души, а не только для желудка, чтобы элементарно объесться».

В заключение хочется напомнить слова древнегреческого философа Сократа, который утверждал, что вкушает пищу для того, чтобы жить. В то время как другие люди, по его же словам, живут, чтобы есть.